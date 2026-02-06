この度、秋田を拠点に全国で活動する劇団「わらび座」を応援するファン有志が中心となり、首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)在住者中心のコミュニティ「首都圏わらび座サポーターズクラブ」を発足しました。





1.発足概要｜観客同士の誘い合いと感想共有で、観劇の入口を広げる





体験型の魅力





当会は、劇団の広報代行ではなく、観客同士、ファン同士の「誘い合い」と「感想共有」を継続的に行っていくことで、初めての人が安心して観劇に踏み出せる入口づくりを目指します。





当会の運営は、首都圏から秋田県の産業を応援する、「あきた産業サポータークラブ」に所属するメンバーが発起人となり立ち上がりました。秋田県は、人口減少などの厳しい課題に直面しています。秋田をベースに全国で活動するミュージカル劇団「わらび座」を首都圏から皆で応援することで、秋田を元気にしようという思いから本クラブを発足いたしました。





※当会はファン有志として運営します。公演詳細・公式発表は必ず公式情報をご確認ください。









2.祭シアター「HANA」東京公演と、当会の取り組み





祭りシアターHANA東京公演





わらび座の祭シアター「HANA」東京公演は、2026年3月14日(土)～3月22日(日)に、東急歌舞伎町タワー THEATER MILANO-Za(シアターミラノ座)で上演予定です。





当会は、首都圏でわらび座観劇のきっかけ、ひいては秋田県を盛り上げるコミュニティが活性化する環境づくりに継続して取り組みます。





発足後の第一弾として、本公演に向け、観客がスムーズに観劇へ踏み出せるよう次の施策を実施します。





・初見向け導線整備：よくある不安(参加型演出、会場動線など)の整理と共有

・感想共有の募集・運用：投稿ルール整備、感想の紹介

・コミュニティへの紹介：首都圏コミュニティ、県人会、企業等への趣旨説明

・交流機会の企画：オンライン／オフラインの交流・共有の場(随時)





※上記の取り組みは、参加者の同意を前提に、個人情報の取り扱いルールを定めて実施します。





秋田県知事を迎えて記者発表









3.会員特典・入会方法





HANAの先行公演





■会員特典

・首都圏公演におけるチケット優待(優待の有無は都度告知します。わらび座公式の優待制度とは異なる取り組みです)





■入会方法

・Facebookページ： https://www.facebook.com/warasapo





または申請フォームから申請

https://forms.gle/a4FzLSHQeFF855Ph9





・運営確認後、参加開始

・会費：無料





※本リリースに使用する写真・素材は、主催者・関係各所の許諾を得たもの、または使用条件が明確な公式提供素材に限り、必要なクレジット表記を行います。









◆参考リンク

祭シアター「HANA」公式サイト： https://matsuri-theater.jp/

THEATER MILANO-Za 公演ページ： https://milano-za.jp/events/article?id=20260314

わらび座公式 ： https://www.warabi.jp/

首都圏わらび座サポーターズ

Facebook ： https://www.facebook.com/warasapo

(メッセージからご連絡ください)