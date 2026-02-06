株式会社トータルヘルスコンサルティング（本社：東京都千代田区東神田、代表取締役社長：森重一雄）は、2026年2月15日（日）に開催される「北九州マラソン 2026」に合わせて、電解質ドリンク「Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）」を「北九州マラソンEXPO」のスポーツデポブースにて販売いたします。

【スポーツデポ販売開催日時】

2026年2月14日（土）9:00～19:00会場：北九州メッセ 新館 EXPO会場（旧：西日本総合展示場） 福岡県北九州市小倉北区浅野３丁目８－１https://hello-kitakyushu.or.jp/event/%e5%8c%97%e4%b9%9d%e5%b7%9e%e3%83%9e%e3%83%a9%e3%82%bd%e3%83%b3expo/

当社の「Precision Fuel & Hydration（プレシジョンフューエル&ハイドレーション）」をより多くの方にご利用いただけるように、北九州マラソン 2026を走られる方を支援する一環として、北九州マラソンEXPO のスポーツデポブースにて、プレシジョンの販売をさせていただきます。プレシジョンは、イギリス発祥、最強電解質ドリンクです！汗で失われるナトリウム量は、個人差が12倍以上あります！糖質の補給にはナトリウムが必要不可欠です。電解質ローディングで、水分を吸収できる体に。 適切なナトリウム摂取で、糖質のエネルギー変換をスムーズに。 足のつり、けいれん、内臓トラブル、補給に悩みがある方は、ぜひスポーツデポブースへお越しください。試飲会も実施します。ジェルが苦手な方はぜひ試食しに来てください！ジェルがトロッとしていて飲み込みやすいので、レース中にも摂りやすい形状となっております！

【現地特典】

特典①：ドリンクやジェルをお試しいただけます。

特典②：完走セットが通常ジェル2個のところ、皆さんの自己ベスト更新を応援すべく、ジェル1個増量で販売！

■マラソンにオススメ！

マラソンに必要なエネルギー補給と電解質補給がセットになった完走セット！走りながらでも摂りやすいPF30GELが3本！※GEL1本増量中のため、3本入り（完走セット②にはPF30CAFFEINGEL入り）レース直前の電解質ローディング用のPH1500パウダーが２袋！レース中に“お守り”のように携帯でき、 いざという時に頼れる心強いPH1000パウダーが２袋 この大会でぜひ試してみてください！

■Precision Fuel & Hydration（プレシジョン）とは

イギリス本国で、2011 年に創業されたPrecision Fuel & Hydration （プレシジョン フューエル & ハイドレーション）が、製造販売を行う電解質補助食品です。本製品の他との大きな違いは、使用者個人ひとりひとりに合わせた、エネルギーと水分補給のプランを提供することです。利用者はTHC公式LINEに登録して「水分補給プラン」から自分に最適な補給プランを確認できます。さらに、独自の「汗体質分析（以下、スウェットテスト）」を受けることによって、化学的根拠に基づいた最適なエネルギーと水分補給プランを構築。パフォーマンスを最大化させることができるのです。この仕組みは世界でも唯一、プレシジョンだけが提供しているサービスです。

▼北九州マラソンEXPO概要

マラソン完走セット

レース前後を通して必要な電解質・エネルギーをバランスよく補給し、脱水やエネルギー切れを防ぎながら、安定したパフォーマンスをサポートします。

【セット商品内容】

■電解質パウダー：PH1500パウダー/ PH1000パウダー・便利なレース分パック・PH1000パウダー：スポーツドリンクの約2倍のナトリウム含有量・レース中の脱水予防としてオススメ・脱水からくる熱中症・足つり防止が期待できます。・PH1500パウダー：スポーツドリンクの約3倍のナトリウム含有量・レース前の電解質ローディング用としてオススメ・事前に電解質ローディングをすることで、体内の水分バランスを整え、パフォーマンス低下の防止が期待できます。■エネルギー補給ジェル：PF30ジェル/PF30カフェインジェル・マイルドな柑橘系の味・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・PF30ジェル：1袋30gの炭水化物（120kcal）・PF30カフェインジェル：1袋で120kcal+カフェイン100mg含有・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用

タブレット・パウダー

（PH 500 / 1000 / 1500）は、発汗量や気候条件に応じて選べるナトリウム濃度の違いを表しています。数字が大きいほど、ナトリウム量が多く、より多く汗をかくシーンに適しています。・PH500：スポーツドリンクと同等のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム500mg含有）・PH1000：スポーツドリンクの約2倍のナトリウム含有量。（水1000ml：2錠 - ナトリウム1000mg含有）・PH1500：スポーツドリンクの約3倍のナトリウム含有量（水1000ml：2錠 - ナトリウム1500mg含有）■電解質タブレット：PH1500タブレット/ PH1000タブレット/ PH500タブレット・しゅわっと勝手に溶けて、手軽に電解質ドリンクが作れる・1錠約12kcalと低カロリー・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500）・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）■電解質パウダー：PH1500パウダー/ PH1000パウダー・汗で失われる電解質を素早く補給・胃に優しく、水分吸収スピードがタブレットよりも速い・強度別に選べる3タイプ（PH 500 / 1000 / 1500）・発汗量や気温に合わせて最適な濃度を選択可能・電解質ローディングにおすすめ（PH1500）

ジェル

■エネルギー補給ジェル：PF30ジェル・マイルドな柑橘系の味・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・PF30ジェル：1袋30gの炭水化物（120kcal）・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用■エネルギー補給ジェル：PF30カフェインジェル・1袋120kcal+カフェイン100mg含有・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・効きがいい・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用■エネルギー補給ジェル：PF90ジェル・マイルドな柑橘系の味・ジェルが苦手な人でも飲みやすいトロトロしたのど越し・PF90ジェル：1袋90gの炭水化物（360kcal）・インフォームドスポーツ認定・人工成分不使用

▼「Precision Fuel & Hydration」商品紹介YouTube動画https://www.youtube.com/watch?v=PcyYPwPS7bw&t=3s▼Precision Fuel & Hydration 日本公式サイトhttps://pfandh.jp/▼Precision Fuel & Hydration 日本公式販売サイトhttps://shop.pfandh.jp/

■会社概要商号：株式会社トータルヘルスコンサルティング代表取締役：森重一雄所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-5 東神田ビル8階設立：平成14年5月2日事業内容：スポーツ関連事業、食品輸入事業、歯科医療事業、サプリメント事業、美容健康事業WEB事業、出版事業、広告代理店事業URL ： https://thcjapan.com/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社トータルヘルスコンサルティングTEL：03-3526-3081