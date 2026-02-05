【重音テト×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ第3弾発売決定！！
2026年2月5日（木）より、【重音テト×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ第3弾のオンライン受注販売がスタート！！
描き下ろしイラスト＋『オーバーライド』MVのイラストを使用したグッズ企画がついに実現！！
期間限定の受注販売となりますので、BRIGHT未来世界観がたっぷり詰まった限定アイテムの数々をどうぞお見逃しなく！！！
【商品詳細】
■アクリルジオラマ \11,000（税込）
【素材】
アクリル樹脂
【サイズ】
H7.9cm×W13.6cm
■つながるアクリルキーホルダー 全2種 各\1,320（税込）
※連結イメージ
【素材】
アクリル樹脂/鉄
【サイズ】
等身：H5.6cm×Ｗ4.7cm
ミニキャラ：H6.4cm×W3.9cm
■缶バッジ（ランダム） 全6種
単品\660（税込）/ セット\3,960（税込）
【素材】
ブリキ
【サイズ】
直径5.7cm
■クリアカード（ランダム） 全6種
単品\880（税込）/ セット\5,280（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
H8.6cm×W5.4cm
■アクリルキーホルダー（ランダム） 全6種
単品\1,320（税込）/ セット\7,920（税込）
【素材】
アクリル樹脂/鉄
【サイズ】
H7.2cm×W5.1cm
■ステッカー（ランダム） 全6種
単品\770（税込）/ セット\4,620（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
H6.7cm×W5.1cm
■ハンドタオル \1,980（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
H20cm×W20cm
■POP風アクリルバッジ 全2種 各\1,540（税込）
【素材】
スチール/ABS/アクリル樹脂/PET
【サイズ】
H5.5cm×W7.5cm
■トートバッグ \5,280（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
H37cm×W36cm×マチ10cm
■ダイカットクッション \8,690（税込）
※両面デザイン
【素材】
綿
【サイズ】
H38cm×W27.8cm
■Tシャツ 全3種 各\5,500（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈70cm×身幅52cm×袖丈20cm×肩巾47cm
L：身丈74cm×身幅55cm×袖丈22cm×肩巾50cm
XL：身丈78cm×身幅58cm×袖丈24cm×肩巾53cm
■アクリルフィギュア 全2種 各\2,640（税込）
【素材】
アクリル樹脂
【サイズ】
等身：H6.9cm×W5cm
ミニキャラ：H6.3cm×W4cm
【受注期間】
2026年2月5日（木）19：00～2026年2月23日（月）23：59
【お届け予定日】
2026年4月上旬～2026年4月中旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22187/
【関連リンク】
▼『重音テト』オフィシャルサイト
https://kasaneteto.jp/
▼『重音テト』公式X
https://x.com/twindrill_teto
