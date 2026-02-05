【お笑いラジオアプリGERA】GERA Lab.より新番組スタート！ タレントとして再始動した天羽希純の全13回特番が2月5日20時より配信開始

株式会社ファンコミュニケーションズ

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461)が運営する、国内最大級のお笑いラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、おもしろさの多様性を発見できる新たな番組枠「GERA Lab.」にて、新番組『天羽希純の爛漫junkie』を2月5日(木)より開始いたします。

本番組は、アイドルグループ「#2i2」での活動を経て、昨年末の解散後、2026年よりタレントとして再スタートを切った天羽希純がパーソナリティを務める、全13回の特別番組です。

GERAおよびSpotifyにて、再スタートを切った彼女の“今”を、ありのままの言葉でお届けします。

【番組情報】

「天羽希純の爛漫junkie」

パーソナリティ(敬称略)：天羽希純

配信日 ：2026年2月5日（木）20時～ 全13回

配信プラットフォーム：GERA、Spotify

番組メールアドレス：kisumi@gera.fan

【GERA Lab.について】

近年、お笑い芸人の皆さんは、アーティストや俳優、作家など、ジャンルの垣根を超えた多彩な活動を展開しています。GERAとしても、パーソナリティが持つ新たな魅力や意外な一面を引き出し「“笑えるだけではない”おもしろさ」をリスナーにお届けする番組制作に取り組むため、この度番組枠を新設いたしました。

「GERA Lab.」は、これまでの”お笑い”の枠組みを超えて「おもしろい」の多様性や可能性を発見し、探求する実験的な番組枠です。お届けする形に関しても音声にとらわれず、様々な角度からリスナーの皆様にこれまでにない体験をお届けすることを考えております。

今後もGERAは、「おもしろさ」「笑い」を軸にした多彩な番組作りにチャレンジしてまいります。新たな試みにご期待ください。

【お笑いラジオアプリGERA（ゲラ）について】

GERAはお笑い芸人を中心としたラジオアプリです。お笑い賞レースで活躍されている芸人さんや注目の若手を始め、ライブシーンで活躍されている芸人さんなど幅広いラインナップで配信しています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■メンバーシップ機能について

番組ごとに基本1ヶ月単位で加入できる有料サブスクリプション機能です。加入すると、イベントのチケット先行予約やアーカイブ聴取（過去配信音源）、メンバーシップ限定エピソード聴取など、様々な限定サービスが受けられます。なお、一部金額が異なる番組もございます。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/ (https://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)

■Web URL：https://gera.fan/ (https://gera.fan/)

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera

