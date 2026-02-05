人気イラストレーターねこ助氏が描き下ろした一枚のイラストを原案に、実力派アーティストPeipei（佩佩）氏・mamoru、氏が立体表現を担当。DOLK初となるフィギュア化がついに実現しました。
ドールがアートフィギュアに！
「Miss Kitty Twinkle Star」アートフィギュア
DOLKの限定コラボドール「Miss Kitty Twinkle Star」が、アーティストの力によってアートフィギュアとして誕生しました。
“夜空の下を優雅に闊歩する神秘的な黒猫”をテーマに、Dollzoneの大人気ドール「Miss Kitty」が新たな物語を纏った「Miss Kitty Twinkle Star」。
幻想的で物語性を感じさせる姿が、イラスト・造形・着彩それぞれのアーティストの手によってフィギュアとして立体化。
数々のコラボドールを製作してきたDOLKが、そのノウハウを詰め込んで送り出すアートフィギュア。
そのファンタジックな世界をぜひお手元でご堪能ください。
アーティストのご紹介
ドールをフィギュアとして構築するために必要なイメージ画・フィギュア原型・彩色プラン。
「Miss Kitty Twinkle Star」が持つ魅力的な造形を世界観を持ったフィギュアとして具現化するために、実力と人気のある各分野の3名のアーティストにご協力いただきました。
原画イラスト（描き下ろし）：ねこ助氏
原型製作：Peipei（佩佩）氏
彩色：mamoru、氏
フィギュア・キティのあふれる魅力
店舗での展示情報
フィギュア実物をDOLKの店舗で展示いたします。
サイズ感やうるうるした瞳、繊細な髪の表現などを間近でご覧いただける機会です。
ぜひ店頭までお越しください！
展示店舗
◆DOLKラジオ会館店
営業時間：12:00~20:00（年中無休）
展示開始日
◆2026年2月7日（土）より
繊細な造形を、ぜひ間近でご覧ください。
受注販売のご案内
製品情報
DOLKオリジナルアートフィギュア 夢みるメリーゴーランド
商品構成
・本体 (塗装済み・組立式)
・ボックス（製品収納用）
・取扱説明書
サイズ：高さ：約31cm / 幅：約18cm / 奥行き：約11cm ※台座含む
素材：PU（ポリウレタン樹脂）、磁石
販売価格：42,000円(税込・送料別)
受注期間 : 2026年2月13日(金)21:00 ～ 2026年3月15日(日)23:59
受注方法 : DOLKオンライン（およびDOLK店舗）
お届け時期 : 2026年6月頃より順次配送予定
販売サイト : https://dolk.jp
販売元：株式会社ボーダレス | DOLK
特設サイト：https://dolk.jp/pages/artfigure/misskitty