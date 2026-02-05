北陸随一『氣比神宮例祭～敦賀まつり～』の三大特色（御神輿/山車巡行/民謡踊り）への参加体験プランを発売開始します。

株式会社マップトラベル



株式会社港都つるが観光協会（代表取締役社長：刀根 荘兵衛）と、株式会社マップトラベル（本社：福井県敦賀市、代表取締役：大道 哲平）は、観光庁「地域観光魅力向上事業（※）」の採択を受け、越前國一之宮「氣比神宮」を祀る氣比神宮例祭（敦賀まつり）の伝統行事である神輿渡御、山車巡行、民謡踊りへの参加体験プランを造成いたしました。本プランは、日本の文化に深く触れて、地域住民との交流の機会を充実させることで、敦賀市へのリピーターを増やすことを目的としております。日本の伝統文化に敬意を持つ欧米の富裕層を主なターゲットとし、年間を通して敦賀まつり、日本の伝統文化を体験してもらえるように、まつり開催期間外でも体験できるコンテンツも併せて造成いたしました。



※将来に亘って持続的に地方誘客が促進されるよう、地域資源を活用した収益性が高く独自性・新規性のある観光コンテンツの開発から、適切な販路開拓や情報発信の総合的な支援を行い、中長期に亘って販売可能なビジネスモデルづくりの支援を実施するものです。

（1）神輿渡御体験

つるがみこしの会会長より神輿の意義や作法を学び、その後地元の神輿の担ぎ手と出発前の昼食を共にとり、神輿渡御に参加します。 参加者の皆さんには軽食、法被（地区別）、法被下のTシャツ、白短パン、足袋を支給いたします。 またご希望の方は神輿渡御が終わった後、直会（なおらい）という慰労会にご参加いただくことも可能です。

つるがみこしの会会長より、神輿の意義や作法を事前に学びます。この躍動感は見ているだけでは損です。参加してみてください。[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=R0U4MCuCm0w ]

（2）山車巡行体験

敦賀の山車巡行は、能面や甲冑をつけた武者人形が戦国絵巻を描き出す、まつり最大のみどころ。住民と共に山車の曳き手として巡行に参加します。 参加者の皆さんには、法被（地区別）、法被下のTシャツ、白短パン、足袋を支給いたします。 また、ご希望の方は同日早朝に行われる神の依り代である松を入れる松入れの様子を見学することもできます。

（3）民謡踊り体験

地元の人たちと一緒に山車巡行を体験します大人気らくがんまき松入れの作業もみることができます[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=fCX6Hkhta2A ]

市内中から3,000人の⽼若男女が集まり、まつり会場で行われる敦賀の民謡踊りにオリジナル法被を着て参加。まつりのフィナーレを地域住民と一緒に楽しむ体験です。 またご希望の方にはオプションで事前練習をすることも可能です。民謡の先生直伝で主要曲３曲の練習を行います。

（4）山車会館特別プラン（通年型）

地元の人たちと一緒に踊りましょう。「敦賀のソウルダンスを市民と一緒に踊りませんか？民謡初心者大歓迎です！」民謡踊り 佐野先生 ※前列一番左[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=VJg7MxeRFy4 ]

敦賀まつりで使用される山車を保存する「みなとつるが山車会館」にて、戦国武将や山車の曳き手になりきった写真撮影体験や、山車の保存を垣間見るバックヤードツアーを開催中。敦賀まつり本番でも使用されている山車を間近で見ることができます。そして、祭りの歴史や山車の構造の秘密など本ツアーでしか知ることができない裏側を詳しく解説します。参加者のみなさまには山車会館オリジナルの手拭いや、山車ペーパークラフトといったオリジナルグッズをプレンゼントいたします。また、山車保存会会長より、敦賀まつりの歴史や山車を伝承していくための想いを語っていただきます。

（5）山車スペシャルディナー（通年型）

オリジナルの手ぬぐいをプレゼント！山車を格納している倉庫のバックヤードツアーも！

ライトアップされた氣比神宮や敦賀まつりを一望できる眺望の良い会場で、山車をモチーフにしたスペシャルディナーをお楽しみいただけます。敦賀まつりの目玉ともいえる山車はその豪華絢爛な姿で人々を魅了します。毎年9月4日に行われる山車巡行ですが、期間外でも敦賀まつりを楽しんでいただきたく、このスペシャルディナーを開催しております。敦賀の旬の幸と日本三大木造鳥居である氣比神宮の大鳥居を眺めながら、特別なひとときをお過ごしください。

※ （4）（5）については（1）～（3）との組み合わせも可能。ランチプランもあり。

現存する山車を模した食器この街にしかない「山車」を施した食器でおいしいディナーをお楽しみください

きっとこのお祭り気に入りますよ。できれば敦賀まつり本番に、日程が合わなくても、通年型のプランを楽しみに、ぜひ福井県敦賀市に訪れてみてください。

