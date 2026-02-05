和歌山の本格四川「ニイハオ」が“お店の味”を冷凍で全国へ

株式会社ニイハオ

和歌山県和歌山市で本格四川料理店「你好（ニイハオ）」を運営する株式会社ニイハオ（所在地：和歌山県和歌山市黒田177-8、代表取締役：深川 耕司）は、超急速凍結機「ZERO FREEZER（ゼロフリーザー）」の販売代理店であり、飲食店の冷凍食品化を支援する富士プラントサービス株式会社（所在地：山口県防府市、代表取締役：松本尊之）のサポートのもと、店舗の味をそのまま自宅で楽しめる冷凍四川料理シリーズを2025年12月より発売しました。ニイハオはこれまで、「味の劣化」への懸念から外部販売に慎重でしたが、富士プラントサービスとの出会いをきっかけに、液冷式超急速凍結機「ZERO FREEZER」を活用した試作・検証を重ね、「これならうちの味を再現できる」と確信。第1弾として「四川中華丼」など3品の冷凍四川料理シリーズを開発し、本格的に冷凍食品市場へ参入します。2026年2月18日～20日まで幕張メッセで開催されるスーパーマーケットトレードショーにも初出展する予定で（小間番号：9-408 和歌山県ブース内）、関東での販路開拓も狙ってまいります。

第1弾は「四川中華丼」など3品 ―― レンジで楽しめる“本格旨辛”冷凍四川料理シリーズ

セットの梱包イメージ

第1弾として発売するのは、「四川中華丼」「四川麻婆豆腐」「四川エビチリ」の3品です。今後も冷凍四川料理シリーズのラインナップを順次拡充し、季節の食材を活かした期間限定メニュー、ギフト需要に特化した詰め合わせセット、百貨店や専門店とのコラボレーション企画等、来期には合計8品程度まで拡大する計画です。

四川中華丼

一般的な醤油やオイスターソースベースではなく、四川料理では王道の魚香（ユイシャン）ソースを独自にブレンド。四川料理の基本である「麻（しびれ）」「辣（辛味）」「甜 （甘味）」「酸（酸味）」「鹹（塩味）」「苦（苦味）」「香（香り）」 の７つの味を堪能できる新感覚“旨辛”中華丼です。中華丼の具としては珍しい春雨を使用し、食感も楽しめる食べ応え抜群の逸品です。

商品情報

希望小売価格（税込）：1150円

内容量：280ｇ

賞味期限：製造日より一年

保存方法：要冷凍（-18℃以下）

四川麻婆豆腐

痺れる“麻”とキリっと辛い“辣”が絶妙に絡む、ニイハオこだわりの麻婆豆腐を冷凍商品化しました。使用する調味料はすべて自家製。手間暇をかけて仕込んだ甜麺醤や豆板醤などにより、深い旨味とクセになる辛さを実現しています。超急速凍結により、豆腐のなめらかな食感や挽肉の旨味、山椒の痺れと唐辛子の辛さが、“できたて”に近い状態で再現されています。

商品情報

希望小売価格（税込）：890円

内容量：280ｇ

賞味期限：製造日より一年

保存方法：要冷凍（-18℃以下）

四川エビチリ

豆板醤をベースに秘伝の調合が生み出す、奥深い“旨辛” な味わい。そのコクと辛さが噛むたびにぷりっと弾むエ ビの食感と絶妙に絡み合い、食べ進める度に旨味が増していきます。辛さよりも甘さが勝る一般的なエビチリとは一線を画す「こんなエビチリを待っていた！」と自信をもってご提案できる逸品です。ZERO FREEZERの凍結技術により、エビのプリっとした食感とソースのとろみ、香り高い薬味の風味を保ったまま冷凍することに成功しました。

商品情報

希望小売価格（税込）：1250円

内容量：280ｇ

賞味期限：製造日より一年

保存方法：要冷凍（-18℃以下）

ターゲットは“ちょっといいものを家で楽しみたい”大人の辛党

本シリーズは、30～50代の中高所得層で、「外食は好きだが、忙しい日の夜は自宅で簡単に済ませたい」「価格だけでなく、味やストーリーにも価値を感じたい」という層をメインターゲットに想定しています。販売はニイハオ店舗およびオンラインショップ（一部セット販売含む）で開始を予定しており、今後はギフトセットや百貨店催事など販路の拡大も視野に入れています。和歌山市のふるさと納税返礼品に選ばれており、今後多くの方にニイハオの味を知っていただく機会を増やしてまいります。スーパーマーケットトレードショーでは試食もご提供いたしますので、バイヤーの方も是非ニイハオブースまでお立ち寄りください。

※3品セット 3,600円（税込）での販売も予定しています。

地方飲食店の“第二の柱”づくりを支援する富士プラントサービスの狙い

富士プラントサービスは、超急速凍結機「ZERO FREEZER」の導入支援に留まらず、テストキッチンでの凍結試験、レシピ最適化、冷凍食品製造の委託・OEMまで一貫してサポートする体制を整えています。人手不足や原材料価格高騰など、飲食業界を取り巻く環境が厳しさを増すなかで、「実店舗だけに依存しない新しい収益の柱として、冷凍食品事業を立ち上げたい」という地方飲食店の相談が増えています。今回のニイハオとの共同プロジェクトは、地方の名店が“味を落とさずに”全国へ届けるための冷凍技術活用のモデルケース 装置販売だけでなく、商品開発・製造・販路相談まで伴走する「共創パートナー」としての取り組みとして位置づけられています。富士プラントサービスは今後も、ZERO FREEZERを活用した地方飲食店との共創事例を全国各地で増やしていく方針です。

https://fuji-plant.net/zero-freezer/

会社概要｜株式会社ニイハオ

四川の巨匠直伝の技を宿す、妥協を許さぬ本格四川中華

四川料理界の巨匠・陳建民氏の系譜を引くホテルで研鑽を重ねた創業者が地元和歌山に帰り、1993年に創業。以来『妥協をしない』をモットーに、辣油や甜麺醤、芝麻醤、XO醤などは手間暇をかけて独自製法にこだわり、既製品では出せない風味や旨味が料理を引き立てます。仕込みから調理まで細部にこだわり抜いた本格四川中華をぜひご賞味ください。

所在地：和歌山県和歌山市黒田177-8

代表者：代表取締役 深川 耕司

事業内容：四川料理店「你好（ニイハオ）」の運営、飲食店プロデュース・コンサルティング事業、加工食品の製造・販売事業

従業員数：6人

創業：1993年

URL：https://www.ni-hao.jp/

＜本リリースに関するお問合せ先＞

マーケティングセバスチャン株式会社

担当者：水上

メールアドレス：mizukami@mksjapan.com

代表電話番号：.03-6303-1103

住所：東京都目黒区目黒2-6-14