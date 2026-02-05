DECO*27×山中拓也による『MILGRAM-ミルグラム-』、アマネ (CV: 田中美海)の第三審CD発売が決定。ジャケット＆特典画像も同時公開

株式会社arma bianca

DECO*27×山中拓也による『MILGRAM-ミルグラム-』、アマネ (CV: 田中美海) の第三審CD発売が決定しました。合わせて、ジャケット＆特典画像も初公開しました。

ついに第三審がスタートした、DECO*27×OTOIRO×山中拓也による視聴者参加型音楽プロジェクト『MILGRAM -ミルグラム-』。

アマネ (CV: 田中美海)の第三審CD「なんでもにうむ」の発売が決定しました。

発売に伴い、CDに収録されるトラックリストも公開。

過去シングルに引き続きDECO*27楽曲カバーとして「ネバーランド」と、

原作者山中拓也執筆のオリジナルボイスドラマが同時収録されます。

また、合わせてCDジャケットも公開いたしました。

※商品画像はイメージのため、デザインが変更になることがございます。予めご了承ください。

本作品のジャケットは、MILGRAMのキャラクターデザインを手掛けるakkaによる描きおろしイラストです。

第三審に到達した囚人の心象を克明に描いたジャケットイラストに是非ご注目ください。

また、ジャケットを使用した特典画像も公開しました。

この機会に是非お買い求めください。

【リリース情報】

アマネ (CV: 田中美海)『なんでもにうむ』

発売日：2026年5月20日(水)

価格：2,000円(税込)

品番：ARMA-0015

仕様：1CD

トラックリスト：

01.なんでもにうむ

02.なんでもにうむ (Instrumental)

03.ネバーランド -アマネ Cover-

04.ネバーランド -アマネ Cover- (Instrumental)

05.生と死と -Voice Drama- アマネ (CV: 田中美海) & エス (CV: 天海由梨奈)

【店舗別特典】

ミルグラム公式購買所：ジャケットスクエア缶バッジ

アニメイト：ジャケットブロマイド

amazon：メガジャケ

※無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

【購入サイト】

＜ミルグラム公式購買所＞

https://amnibus.com/products/detail/109259

＜アニメイト＞

https://www.animate-onlineshop.jp/

＜amazon＞

https://www.amazon.co.jp/

【発売・販売元】

株式会社arma bianca

引き続き、視聴者参加型音楽プロジェクト『MILGRAM -ミルグラム-』第三審にご期待ください。

