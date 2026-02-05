実写ドラマ『救い、巣喰われ』、若月佑美が千秋（NOA）の過去を知る謎の俳優役で出演決定！グループ時代の後輩・阪口珠美とドラマで初共演！

株式会社マイクロマガジン社


マイクロマガジン社（東京都中央区）は、当社がコミックRougeレーベルにて発刊するコミック『救い、巣喰われ』の実写ドラマに、若月佑美が千秋（NOA）の過去を知る謎の俳優役で出演決定したことをお知らせいたします。



さらに、NOAと親交深い八村倫太郎が“八村倫太郎”本人役で出演決定。天（阪口珠美）を取り合う恋敵として競演します。


また、NOAと八村倫太郎が相対する撮り下ろし場面写真も初公開いたしました。



『救い、巣喰われ』は、コミック累計50万部を突破した、究極のヤンデレ系ラブ・サスペンスです。芸能界の裏側を舞台に、クセになるドロドロ展開が日本だけでなく韓国でも読者を魅了。登場人物たちが次々と闇堕ち、変貌していく？！ジェットコースタードラマとしてついに実写化いたします。



若月佑美×阪口珠美 八村倫太郎×NOA プライベートでも親交の深い２組がドラマの中で交錯する！

千秋（NOA）の過去を知る女性俳優・セイラ役に、『今日から俺は』（日本テレビ）や連続テレビ小説『おむすび』などテレビドラマ、映画や舞台で活躍する若月佑美の出演が決定。グループ時代の後輩でもある阪口珠美とこのたび卒業後初共演となる。天（阪口珠美）と劇中ドラマで恋人役を演じ接近する俳優役には、ダンスボーカルユニット「WATWING」のメンバーで、『君の花になる』（TBS）でNOAと共演していた八村倫太郎が本人役で出演する！気さくで陽気なありのままの八村が、NOA演じる千秋と相対する様は両者のファン必見！？千秋と天をかき乱す、さらなるスパイスとして登場する2人のシーンに期待が高まる。



Teenから絶大な支持を得る向井怜衣、米澤りあがアイドル衣装に身を包み、ステージで熱演！

そして、天の所属するアイドルグループ「LUNA NEST」のメンバーに、Popteen専属モデルで『今日、好きになりました 夏休み編2023』に参加し話題を呼んだ向井怜衣。「女子高生ミスコン2023」でグランプリを獲得し、『今日、好きになりました』（ABEMA）では３シーズンに参加。持ち前の明るい性格で人気を得る米澤りあが決定。プライベートでも仲がいい2人が息を合わせて、アイドル役を熱演する。併せて、天（阪口珠美）のアイドル姿も解禁され「LUNA NEST」の全貌が明らかになる！



追加キャストからコメント


セイラ 役
演・若月佑美





セイラ役を演じます若月佑美です。


まずはセイラという重要な役を任せていただいたことを嬉しく思っております。さらには、私の大切な後輩が初の連続ドラマでヒロインを務める作品ということでそんな節目にご一緒出来てご縁に感謝しています。キラキラした皆さんに引けを取らないように私に出来る限りを頑張りたいと思います。どんな形で物語に関わっていくのか是非、皆様お楽しみに！！





八村倫太郎 役
演・八村倫太郎（WATWING）





大親友の主演作！嬉しい！そしてその主演作にゲスト出演！嬉しい！です！！NOAとはプライベートはもちろんのこと、色々なお仕事も共にしてきましたが、お芝居の現場が一緒になることは数年ぶりで、返ってすごく新鮮でした。


本人役ということで戸惑いもありましたが、


本編でどう登場してくるのか楽しみでもあります笑


1日だけであっという間でしたが、すごく雰囲気の良い


柔らかい現場で、参加することができて幸せでした。



アイドルグループLUNA NEST

南瀬 天 　 早乙女杏夏 　 美帆/演・向井怜衣 　 リナ/演・米澤りあ

相関図

千秋(NOA)と天（阪口珠美）、2 人の関係をかき乱す浬（阿久根温世）。


千秋の過去を知る謎の俳優・セイラ（若月佑美）、劇中劇で天と恋人役になる八村（八村倫太郎）が加わり、千秋の嫉妬が狂気へと変わっていくー！




予告映像

https://tver.jp/episodes/epzbrovl66



作品情報

【STORY】
駆け出しアイドルの南瀬天（阪口珠美）は、早乙女杏夏（上原あまね）を筆頭とする「LUNA NEST」のメンバーからの嫌がらせに耐える日々を送っていた。そんな中、天は偶然出会った人気俳優・宝生千秋（NOA）の導きでドラマの代役を務めることに。千秋は純粋無垢な天に興味を持ち、悪友・朝倉浬（阿久根温世）からも、“天を落とせるか”賭けを持ち掛けられ、イタズラに天に近づく。だが、母である奈津美（遊井亮子）に金をせびられていた所を天に助けられ、千秋は次第に天の純真さに惹かれていく。


一方、役者としての道に目覚めた天は、気鋭の監督・田沼（田中幸太朗）の新作オーディションに臨み、俳優としての道を着実に歩んでいく。だがそれは、千秋の不安と嫉妬心を駆り立てることになり、その愛情は徐々に独占欲と執着に変わっていく…。



▼スタッフ
出演：NOA　　


　　　阪口珠美　阿久根温世（ICEx）


　　　田中幸太朗　青島心　上原あまね　鈴木秀脩 /　遊井亮子　坪倉由幸　若月佑美


監督：酒見アキモリ、佃 直樹、塚田芽来


脚本：遠山絵梨香


エンディング主題歌：NOA　『Say Yes』（Capitol Records / ユニバーサル ミュージック）


制作プロダクション：メディアプルポ


製作：「救い、巣喰われ」製作委員会・MBS



▼放送情報
ドラマ特区『救い、巣喰われ』


MBS 2026年2月12日より毎週木曜 深夜00:59～　


※第１話　2月12日（木）01:09～ ※第２話　2月19日（木）02:33～


テレビ神奈川　2026年2月12日より毎週木曜 よる11:30～


チバテレ　　　2026年2月13日より毎週金曜 よる11:00～


テレ玉　　　　2026年2月18日より毎週水曜 深夜00:30～


とちテレ　　　2026年2月19日より毎週木曜 よる11:30～


群馬テレビ　　2026年2月19日より毎週木曜 深夜00:00～



配信
TVer、MBS動画イズムで見逃し配信
FODにて独占見放題決定！



▼公式HP
https://www.mbs.jp/sukusuku/



▼公式SNS
■ X（＠dramatokku_mbs）
■ Instagram（@dramatokku_mbs）
■ TikTok 全作品共通 ： @drama_mbs
ドラマ特区公式アカウント ： @dramatokku_mbs
★公式タグ #ドラマすくすく #ドラマ特区



原作
原作︓『救い、巣喰われ』原案：琴子／漫画：カモ（コミックRouge連載／マイクロマガジン社刊）



クレジット
ドラマ素材︓ 「救い、巣喰われ」製作委員会・MBS



原作情報

『救い、巣喰われ』原案：琴子／漫画：カモ（コミックRouge連載／マイクロマガジン社刊）


https://comicrouge.jp/detail/sukusuku.html



コミックRouge



「真っ赤なルージュを着けたくなる」そんな刺激が欲しい女子のためのコミックレーベル


女性マンガ『救い、巣喰われ』や、『甘えて愛でて溶かされて』『かっこいい俺でいたいのに！』などBL作品も多数ラインナップしております！


コミックRouge公式サイト　https://comicrouge.jp/
コミックRouge編集部X（旧Twitter）　https://twitter.com/comic_rouge
コミックRouge BL部X（旧Twitter）　https://twitter.com/COMIC_RougeBL