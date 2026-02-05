早春ハッピーフェスタ2026開催【国営海の中道海浜公園】
昨年の様子
黄色いセイヨウスイセンやウメが見ごろを迎える海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）で、一足早い春を楽しめる「早春ハッピーフェスタ2026」を開催します。
幸せの黄色にちなんだフォトスポットが多数登場するとともに、これらのスポットを巡ると素敵なプレゼントがもらえるクイズラリーなど、「ハッピーイエロー」をテーマにしたイベントや飲食メニューを展開します。また、咲き誇るウメをいっそう楽しめる、赤毛せんベンチによる和の空間を演出と、ゴザ＆和傘の無料貸出を行います。
今年は、新たに志賀海神社と連携した幸せを願う巨大絵馬の設置など、期間中訪れた方が笑顔になれる企画が盛りだくさんとなっています。
早春の花✿セイヨウスイセン
見頃：2月中旬～3月下旬
規模：約3万球
池のほとりを黄色く染める、早春のうみなかを代表する花。昨年より約1.1万球増やしました。
セイヨウスイセン
✿ウメ
見頃：2月中旬～下旬
規模：約120本
ウメ
✿アイスチューリップ
見頃：2月下旬～3月上旬
規模：約800球 プランター36基
アイスチューリップ
期間中のイベント★黄色いフォトスポットが登場
カザグルマフォトスポットやきいろのとびらなど、黄色いフォトスポットが多数登場。SNSフォトコンテストも同時開催。写真を撮ったら「#うみなかハッピーイエロー」をつけてSNSに投稿しよう！
★～奉納 志賀海神社～みんなの願いを書こう！
黄色いオリジナルメッセージカードにハッピーな出来事や願いごとを書いて、スタッフ手作りの巨大絵馬に展示します。カードは会場展示後に志賀海神社でお焚き上げします。
スタッフ手作りの巨大絵馬
★デジタルクイズラリー「ハッピーイエローを探そう」
花畑や黄色いフォトスポットを巡りながらクイズに挑戦。6問以上正解すると素敵なプレゼントがもらえます。
※スマートフォンが必要です。
会場はゴザ＆和傘の無料貸出や赤毛せんベンチで和の空間に♪
ゴザ＆和傘の無料貸出
赤毛せんベンチ
早春限定グルメ
期間限定ハッピーイエローメニューがPlayCafeに登場。テイクアウトでお花と一緒にお楽しみください。容器にはかわいいロゴシールが付きます！
オリジナルホットレモネード 400円
コーンクリームスープ 500円
レモンサンデーとスイートポテト 700円
ロゴシール
国営海の中道海浜公園
海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25
