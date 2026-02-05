AI選挙予想『ホリエモンAI選挙』が公開から100万PV突破、過去の推移グラフも公開

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、2026年に実施予定の衆議院議員総選挙に向けて公開したAI選挙予想サービス『ホリエモンAI選挙』へのアクセス数が、1月19日の公開から本日までに100万ページビューを超えたことをお知らせいたします。

ホリエモンAI選挙：https://vote.horiemon.ai/

過去の予想推移機能も搭載

メディア関係者さまへ、参照元表記で予想結果はご自由にご利用いただけます

「予測の仕組み（プロンプト公開）：https://vote.horiemon.ai/how-it-works」

「ホリエモンAI選挙（トップ）：https://vote.horiemon.ai/」

※引用元：ホリエモンAI選挙、と記載いただけましたらテレビ・新聞・YouTube・Web記事・SNSなどで自由に予想結果をご利用いただけます

■本リリースに関するお問い合わせ

電話取材、追加コメント、その他情報提供可能です。お気軽にご連絡ください。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F

03-4400-3424

E-Mail：ux@telewor.com