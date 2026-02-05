【優勝賞金1,000万円】全国6都市で予選開催！日本一の学生起業家を決める「学生ピッチ甲子園 2026」が始動。エントリー＆観覧募集を開始

クレドホールディングス株式会社

学生ピッチ甲子園 2026 実行委員会は、日本最大級の学生スタートアップの登竜門「学生ピッチ甲子園 2026」の開催を決定いたしました。2026年2月から全国6都市（名古屋・大阪・仙台・東京・広島・福岡）にて地方予選を実施し、勝ち抜いた精鋭たちは、4月末に東京ビッグサイトで開催されるイベント内での決勝大会へ進出します。優勝賞金1,000万円と「日本一」の称号をかけた、学生起業家の挑戦が今、始まります。

学生ピッチ甲子園2026公式フライヤー#1

■ 前大会はIVSにて決勝大会を開催

前大会（2025年度）は、日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2025」にて決勝大会を開催。全国5エリアの予選を勝ち抜いた精鋭たちが集結し、700名を超える観衆の前で熱いピッチを繰り広げました。

「学生ピッチ甲子園2025 全国大会 inIVS」ファイナリストと審査員、MCの皆様

前大会では、学生ならではの視点と社会課題解決への強い意志、そしてビジネスとしての高い革新性がトップランナーたちに高く評価されました。本プロジェクトは、単なるコンテストを超え、若き才能が世界へと羽ばたく「ビジネス界への登竜門」としての役割を確立しています。

詳しくは過去のリリースをご覧ください。

■「学生ピッチ甲子園 2026」全国予選・開催スケジュール

全国6都市で予選を実施します。登壇エントリーはもちろん、一般観覧（要事前申込）を全会場で募集いたします。投資家や企業担当者、そして起業を志す同世代にとって、次世代を担う起業家との接点を創出する貴重な機会となります。

■ 募集要項・審査基準

全国の学生に広く門戸を開き、5つの多角的な評価軸に基づいて、「次世代の産業を担うイノベーティブな人材」を厳正に審査します。

対象： 全国の学生（高校・大学・大学院・専門学校等）

審査基準： 1 新規性・創造性

2 ビジネスモデル（マネタイズ）

3 実現可能性

4 市場成長性・魅力的な事業領域か

5 経営者の素質・プレゼン力

優勝賞金： 1,000万円（全国大会優勝時）

■ 応募方法（登壇エントリー・観覧申し込み）

以下のフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

登壇エントリーフォーム：https://forms.gle/ygpnH5E7BopdgiJ59

観覧申込フォーム：https://forms.gle/H1B8Ht19hVo3kh2x7

💡応募前に、募集要項をご確認ください。各予選の締切は公式SNSをチェック！

最新情報は公式SNSにて発信中。

Instagram: 日本大会 @pitch_koshien 世界大会 @world_student_pitch

Facebook: @学生ピッチ甲子園

■ 主催団体概要

主催：学生ピッチ甲子園 2026 実行委員会

運営事務局：クレドホールディングス株式会社

本プロジェクトは、YUME PROのメインイベントとして、「学生スタートアップ創出支援」「学生起業家のコミュニティづくり」への貢献を目的としています。2023年の開始から4回目を迎える本年度は、学生のビジネスアイデアをより大きなチャンスへと昇華させ、社会変革を促す一助となることを目指します。さらに、世界最大級の学生ピッチコンテストを目指し、今年度から海外大会（World Student Pitch）も開催し、アジア6か国、オーストラリア、ナイジェリアでの大会実施をしております。

取材・メディア関係者の方へ

当日の最終審査では、会場での取材や参加者インタビューも可能です。

メディア関係者の皆様からのご来場・取材申請を心よりお待ちしております。

本件に関するお問い合わせ先

YUME PRO 2026 実行委員会

担当：山城

TEL：03-6280-6885

Email：yumepj.official@gmail.com