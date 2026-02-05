【ご褒美旅】ワンドリンク付◆フェイシャルorボディ選べるエステ×季節の会席｜心地よい寛ぎの滞在
全10室、44平方メートル 以上のお部屋でスタッフ一同お客様をお迎え申し上げております。
『リラクゼーションサロン まほらSPA 月灯』
どこまでも自然派で心も身体も解放したいという方には天然素材だけを使用し、
植物性とクリニカル技術を融合しエイジングケアに特化したことで、
世界中にファンが多いクリニカルブランドSWISS PERFECTION
東洋医学とタイの伝統的な自然療法の技を堪能できるオーガニックスパブランドHARNN
【特典】
１.期間限定でこちらのプランでお客様に夕食時の
ワンドリンクをサービスいたします。
２.きたの風茶寮のホームページからお申し込みの方に
10分延長又はサンプルセットをお選び頂けます。
３.プライベート岩盤浴付【無料】（要事前予約）※通常＠3,300
４.1）or2）のいずれかをお選びください。
1）SWISSPERFECTION トライアルフェイシャル５０分付
2）HARNN ボディトリートメント７０分付
※1）、2）は1室1名様の特典でございます。
５.野口観光会員限定5％OFF
■ご予約はこちらから■
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=10753028&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=aa0754b35ed83d1d1f22ebfba75640ad&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=10753028&search_type=undated)