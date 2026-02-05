ダンガン文庫作品がついに全国書店へ流通開始！主力作品に絞った書籍流通のスタイルで3月25日より発売開始！

株式会社BookBase

株式会社BookBase（本社：大阪市）は大手取次三社と契約を行い、全国の書店に対して書籍流通を開始します。

☆経緯について

BookBaseではこれまで電子書籍を主体とする出版を行い、月間ランキング1位を獲得するなど、電子書籍ストアにおける着実な成果を上げて参りました。

そうした結果を踏まえ、より多くの方へ作品を届ける手段として、大規模な全国流通を行うための販路を開拓する目的により、この度全国書店様へ作品をお届けすることとなりました。

☆出版の新たな形をつくる

先日、発表されましたとおり、ついに紙の書籍の流通市場が一兆円を切り、過去最低まで落ち込む結果となっております。そんな状況を踏まえ、弊社では紙の出版を前提とする出版モデルではなく、『電子書籍市場で実績を作ることができた作品』に絞り、書店への流通を行う形式を取ってまいります。

この方式により、書店や取次にとっても売れる見込みの付きやすい作品を販売することができるようになり、業界の課題となっている返本率を下げることができるなどのメリットをつくることができると考えております。

また今後は書店様と連携を行い、これまで行うことができなかったリアルな場を介した情報発信などを行ってまいります。

☆発売タイトルに関して

【3月25日発売予定】

１. グリムコネクト１―赤ずきんの章―（B6判・ライトノベル）価格1650円（税込）

２. ブルーロア・プラネット１―銛突きの少年と碧水の巫女―（B6判・ライトノベル）価格1650円（税込）

３. グリムコネクトー赤ずきんの章―１（コミック）価格792円（税込）

【4月25日発売予定】

１.迷宮クソたわけ１（B6判・ライトノベル）価格1650円（税込）

２.はぐれ者共、銃を撃て１（B6判・ライトノベル）価格1650円（税込）

☆書店様へ

弊社では、書店様向け専用のサイトをご用意させていただいております。

注文書による受注も行っておりますので、お気軽にFAXもしくはメールなどでお問い合わせいただけますと幸いです。

BookBase書店様向けサイト

https://forbookstore.bookbase.jp/