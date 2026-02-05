【別次元スイーツ】ドバイpremiumピスタチオショコラパフェ誕生。想像超えの贅沢体験。

濃厚なチョコレートと香ばしいピスタチオを、心ゆくまで味わう

1/25（日）より提供を開始した、見た目も味わいもワンランク上のご褒美スイーツ

「ドバイpremiumピスタチオショコラパフェ」は、早くも人気を集めています。

バレンタインを目前に控えたこの季節。

“特別感のあるチョコスイーツを楽しみたい”

“写真に残る、ご褒美スイーツを探している”

そんな声に応える、贅沢仕様のチョコパフェです。

ドバイをイメージした、premium仕様のチョコパフェ

今回新たに登場した、人気のドバイチョコパフェをさらにグレードアップした一品が、来店のたびに注目を集めています。

濃厚なチョコレートアイスと、香ばしさが際立つピスタチオアイスをベースに、ピスタチオチョコ風味のカダイフを重ね、サクサクとした軽やかな食感をプラスしました。

トップには、ドバイチョコを思わせるカラーのマカロンをトッピング。

グラス仕立てで層が美しく、思わず写真に収めたくなるビジュアルに仕上げました。

自分へのご褒美にはもちろん、「今日はちょっと贅沢したい」そんな日にぴったりのスイーツです。

ギフトにも嬉しい、無料ラッピングサービス

WHATAWON（ワタワン）館内では、バレンタインシーズンに合わせてギフトラッピング無料サービスも実施中。

スイーツや購入アイテムを、そのまま手軽にギフト仕様にできるため、

「ちょっとしたプレゼントを用意したい」「バレンタインのお返しやプチギフトに」

といったシーンにも活用できます。

■ 期間：2/1（日）～2/14（土）

サービス詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/free-gift-wrapping/

【2/14限定】バレンタインを彩るスペシャルライブイベントも開催

2月14日（土）には、バレンタイン当日ならではの特別なライブイベントを開催。

音楽に包まれながら過ごすひとときは、いつもの一日を少し特別な思い出にしてくれます。

スイーツを楽しんだあとに立ち寄ったり、大切な人と一緒に過ごす時間の締めくくりとして楽しんだりと、バレンタインの一日をより印象的に演出するコンテンツとしておすすめです。

イベントの詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/260214_valentine/

スイーツ、ギフト、館内で過ごすひととき。

この季節ならではの楽しみが詰まったWHATAWONで、少し贅沢なバレンタイン時間をぜひお楽しみください。

会場について｜WHATAWON（ワタワン）

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/