『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』人気キャラクターを「ツッパリの龍」で仲間にできるセットや追加衣装などのDLCを紹介する動画を公開
株式会社セガは、2026年2月12日（木）発売予定のPlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Nintendo Switch(TM) 2、Xbox Series X|S、PC(Steam)用ソフト『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』について、ゲームをより深く楽しめるダウンロードコンテンツ（DLC）の情報を紹介するトレーラーを公開しました。
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション紹介動画
https://youtu.be/OqV55f93MzA(https://youtu.be/OqV55f93MzA)
■DLC
シリーズ人気キャラクターを「ツッパリの龍」で仲間にすることができる追加メンバー、追加衣装、携帯電話のカスタマイズの幅を広げることができるセット、シリーズの人気カラオケ曲をBGMとして流せる「CD」のセットなど、さまざまな内容のDLCが販売されます。デジタル版本編とDLCがセットになった、お得な「デラックス・エディション」も予約受け付け中です。
＜商品ラインナップ＞
【『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』通常版】
価格
8,990円（税込）
内容
●『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』本編
【『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デラックス・エディション】
価格
11,440円（税込）
内容
●『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』デジタル版本編
●デラックスアップグレード
【デラックスアップグレード】
価格
2,970円（税込）
内容
ツッパリ・レジェンド ボーイズ＆レディースセット
レジェンダリーコーディネートセット
ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット
携帯カスタマイズセット
BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット
●ツッパリ・レジェンド ボーイズ＆レディースセット（単品販売価格：1,650円（税込））
堂島大吾や真島吾朗といったシリーズ人気キャラクターを、『龍が如く 極３』の「ツッパリの龍」で仲間に追加できるセットです。
＜「ツッパリ・レジェンド ボーイズ＆レディースセット」収録内容＞
・ツッパリ・レジェンドボーイズセット
・ツッパリ・レジェンドレディースセット
●レジェンダリーコーディネートセット（単品販売価格：550円（税込））
『龍が如く 極３』主人公の桐生一馬が、堂島大吾や真島吾朗などの歴代シリーズの人気キャラクター衣装や、本作オリジナルのTシャツに着替えることができるセットです。
＜「レジェンダリーコーディネートセット」収録内容＞
・なりきりセットアップセット
・スペシャルTシャツセット
●ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット（単品販売価格：550円（税込））
『龍が如く 極３』にて特攻服やバイクの見た目を変更できるパーツセットで、桐生一馬や春日一番といった人気キャラクターをモチーフとしたデザインです。
＜「ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット」収録内容＞
・ツッパリ・特攻服セット
・バイク・デザインカスタマイズセット
●携帯カスタマイズセット（単品販売価格：550円（税込））
『龍が如く 極３』にて、人気キャラクターの待ち受けやシール、アンテナ＆ストラップセットなど、携帯カスタマイズの幅を広げることができるセットです。
＜「携帯カスタマイズセット」収録内容＞
・携帯カスタマイズ・待ち受けセット
・携帯カスタマイズ・ベースカラーセット
・携帯カスタマイズ・アンテナ＆ストラップセット
●BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット（単品販売価格：550円（税込））
シリーズの人気カラオケ曲を、歩きながらBGMとして流すことができるアイテム「CD」のセットが入手できるパックです。
＜「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」収録内容＞
・BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット
※各種DLCをご利用に際して、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートの上、ご利用ください。
※「レジェンダリーコーディネートセット」は、『龍が如く 極３』・二章のコーディネート要素解放イベント後に受け取ることができます。
※「ツッパリ・レジェンドボーイズ＆レディースセット」は、『龍が如く 極３』の「ツッパリの龍」のストーリーを進めることで受け取ることができます。
※「ツッパリ・スペシャルカスタマイズセット」は、『龍が如く 極３』の「ツッパリの龍」のストーリーを進めることで受け取ることができます。バイクと特攻服を2段階強化することでカスタマイズ可能になります。
※「携帯カスタマイズセット」は、『龍が如く 極３』・一章の携帯要素解放イベント後に受け取ることができます。
※「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」は、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』各一章のCD要素解放後に受け取ることができます。
※「BGM変更アイテム「CD」スペシャルセット」以外のコンテンツは、『龍が如く 極３』にてご利用できます。
※コーディネート、ツッパリメンバー、ツッパリ・カスタマイズアイテム、携帯カスタマイズアイテム、アイテム「CD」のダウンロード購入分に関しては、鍛錬目録などの達成目標項目のカウント対象外となりますのでご注意ください。
※重複購入にご注意ください。
※その他の注意事項は各ストアページをご覧ください。
■無料体験版を配信中
PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM) 2、Xbox Series X|S、PC（Steam）向けの無料体験版を、各ストアページにて配信中です。
体験版では、『龍が如く 極３』と『龍が如く３外伝 Dark Ties』の両方をプレイ可能です。舞台となる沖縄と東京の街を歩き回ったり、一部のプレイスポットを楽しんだりできるほか、爽快なバトルやいくつかのサブストーリーを体験いただけます。
PlayStation(R)5版ダウンロードページ
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0177-PPSA33582_00-DEMO000000000000
Nintendo Switch(TM) 2版ダウンロードページ
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000102007
Xbox Series X|S版ダウンロードページ
https://www.xbox.com/ja-jp/games/store/Yakuza-Kiwami-3-Dark-Ties-Demo/9PCNZF038H0Q
PC（Steam）版ダウンロードページ
https://store.steampowered.com/app/3948220/
※体験版のセーブデータを『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』ゲーム本編へ引き継ぐことはできません。
■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』予約特典「ツッパリメンバー 春日一番」
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の予約特典は「ツッパリメンバー 春日一番」！『龍が如く 極３』のチームバトルコンテンツ「ツッパリの龍」のメンバーに、春日一番が追加されます。
本特典は、パッケージ版は早期購入特典として、デジタル版は2026年2月11日（水）23:59までに予約購入いただいた場合に付属いたします。
■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』とは
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。
『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語が描かれます。沖縄と東京の街並み、迫力を増したバトルアクションや物語を深めるドラマシーンの追加、やり込み要素満載のプレイスポットなど、あらゆる面で圧倒的に進化しています。
そして、『龍が如く３外伝 Dark Ties』は、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公としたタイトルです。ベンチャー企業のトップだった峯が極道の世界に身を投じるに至った歩みをドラマチックに描いています。
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生と峯、2人の男の熱いドラマを1本でお楽しみいただけます。
■『龍が如く』シリーズとは
「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。
◆龍が如くポータルサイト：http://ryu-ga-gotoku.com/
◆龍が如くスタジオ 公式X（旧Twitter）アカウント：https://x.com/ryugagotoku
◆龍が如くスタジオ 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/Ryugagotoku_official
【製品概要】
商品名：龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties
対応機種：PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM) 2 / Xbox Series X|S / PC（Steam）
発売日：2026年2月12日（木）発売予定
価格：
パッケージ版・デジタル版 8,173円（税込8,990円）
デラックス・エディション 10,400円（税込11,440円）
※Xbox Series X|S / PC（Steam）版および「デラックス・エディション」はデジタル版のみ販売
ジャンル：アクションアドベンチャー
プレイ人数：1人
発売・販売：株式会社セガ
CERO表記：D区分（17歳以上対象）
著作権表記：(C)SEGA
出演：
『龍が如く 極３』 黒田崇矢、中村獅童、笠松将、宮迫博之、宮川大輔、徳重聡、石橋凌・渡哲也・香川照之
『龍が如く３外伝 Dark Ties』 中村獅童、宮迫博之、松田賢二、徳重聡
公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。