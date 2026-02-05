【生成AI】2026年注目すべき技術や活用の方向性は？2025年の総まとめとともに解説！2/20（金）好評セミナー「生成AIの“いま”と“これから”」のアーカイブ映像を無料配信!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月20日（金）、生成AIに興味がある方を対象に、2025年12月に開催したオンラインセミナー「年末特別編：生成AIの“いま”と“これから” ～2025年の総まとめと未来予測～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170971/?rls)」のアーカイブ映像を無料配信します。





【アーカイブ録画配信】生成AIの“いま”と“これから” ～2025年の総まとめと未来予測～

生成AIが飛躍的に進化した2025年。中国製AI「DeepSeek」の登場を皮切りに、OpenAIの「o3」、そして待望のGTP-5と立て続けに推論モデルが登場し、出力精度が一気に向上しました。また、動画・画像生成AIの実用化、AIエージェントの台頭など、AIはクリエイティブや業務の現場に深く浸透し、私たちの働き方や発想法に大きな影響を与えています。そこで、C&R社では2025年のAI関連トピックを振り返りながら、2026年に注目すべき技術や活用の方向性について解説するセミナーを開催しました。講師を務めるのは、生成AIの活用を推進するコミュニティ「IKIGAI Lab.」に所属し、教育AIサミット2024をはじめとした各種セミナーや研修で、教員・教育関係者に向けた登壇・講演も行っている内田 央氏。AIとの付き合い方を見直し、ヒントを得る機会として、ご興味をお持ちの方はお気軽にご視聴ください。※アーカイブ配信のため、ご質問には対応していません。※通信環境により画像が乱れる場合があります。あらかじめご了承ください。＜こんな方にオススメ！＞・AIツールを業務に取り入れている方／これから導入を検討している方・クリエイティブ・マーケティング・企画職の方・2025年のAI動向を振り返りたい方

■日時

2026年2月20日（金）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

日本工学院専門学校 クリエイターズカレッジ 教員

映像作家/デザイナー

内田 央（うちだ・ひさし）氏

専門学校にてアニメ・マンガ・ゲーム業界を志す学生たちに、映像制作とデザインの分野で授業を担当し、企画/制作と表現技術の両面から実践的な指導を行っている。近年は生成AIの急速な進化を受け、文章生成や画像/動画生成といったAIツールを教育現場に積極的に導入。クリエイティブ業務においてAIをどう活かすかを、実例を交えて発信すると同時に、生成AIの活用を推進するコミュニティ「IKIGAI Lab.」に所属し、教育AIサミット2024をはじめとした各種セミナーや研修で、教員・教育関係者に向けた登壇・講演も行っている。また、教育活動のかたわら、フリーランスの映像作家としても活動しており、企業VP（ビデオパッケージ）、ミュージックビデオ、プロジェクションマッピングなど幅広い映像制作を手がけている。



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170971/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170971/?rls)

※締切：2026年2月20日（金）20：00



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「生成AIの“いま”と“これから”」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



