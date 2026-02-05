フランチャイズ本部向け、完全成果報酬の加盟開発支援サービス『フランチャイズクラウド』の提供を正式に開始

株式会社エイカン

株式会社エイカン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：河合 翼）は、フランチャイズ本部向けの加盟開発支援サービス『フランチャイズクラウド』の提供を正式に開始したことをお知らせします。

【本リリースのポイント】

・成果地点：本部様×候補者様の一次面談(着座まで)

・集客（架電/ナーチャリング/日程調整)～追客(リマインド)までを一気通貫で運用

・AI活用で、ミスマッチと取りこぼしを抑制し、高い面談後加盟率を担保

📄 サービス資料はこちら

https://drive.google.com/file/d/1I5FiUEMkfWLG0sr1f9w7UycsaLZAH1rI/view?usp=sharing

詳細・ご相談のご予約はこちら

https://timerex.net/s/tsubasa.kawai_e1d4/d85e92c7

■ 『フランチャイズ加盟開発バンク』とは

『フランチャイズクラウド』は、フランチャイズ本部様の加盟開発を支援する完全成果報酬型サービスです。

成果地点は「面談着座（本部様×候補者様の一次面談）」です。

資料請求の“件数”ではなく、“会える候補者”の面談着座のみを成果対象とすることで、低温度の問い合わせや日程未確定の状態へのコスト発生を抑え、費用対効果と予算の見通しを立てやすくします。

また、面談前に候補者の希望条件を整理し、本部様へ共有したうえで面談を設定いたします。

■ サービス提供開始の背景

フランチャイズ本部様の加盟募集では、以下のような課題が起きやすい状況があります。

・大手FC媒体に依存して獲得数が安定しない／頭打ちになりやすい

・資料請求は取れても温度感が低く、面談につながりにくい

・追客・ナーチャリング体制が整わず、途中で取りこぼしてしまう

その結果、ボトルネックが「資料請求数」ではなく「面談着座数」になっているケースも少なくありません。

代表の河合も加盟募集に携わる中で「資料請求は増えるのに"加盟"という成果につながらない」状況を経験し、成果単価の起点は“資料請求”ではなく“面談”に置くべきだという問題意識を持ちました。

そこで当社は、マーケティングと営業を組み合わせ、入口から面談化、さらには加盟までを一気通貫で設計・運用する支援として『フランチャイズクラウド』の提供を開始しました。

■ フランチャイズ加盟開発バンクの特徴

1. 加盟に近い"高品質な面談着座"を つくる送客設計

事前の条件整理・温度感の引き上げ・ミスマッチ抑制を徹底し、加盟に近い候補者だけを面談へ。低温リードへのムダな対応工数・出費を抑え、費用対効果と予算の見通しを改善します。本部様は「提案・判断」に集中できる状態で面談に臨めます。

2. 媒体依存を脱却する集客チャネルで、面談数を安定化

大手FCメディアに依存せず、広告/士業提携/紹介/独自リストなど、独自の複数チャネルを束ねて入口を複線化。

最後は営業組織が“会える状態”までナーチャリングし、面談数を再現性高く積みあげます。

3. AIによるマッチング最適化・自動追客により、質の高い面談を担保

AIスコアリング／自動追客／有人架電まで含め“追い切る”運用で、ミスマッチによる温度低下や取りこぼしを未然に抑制します。

面談後も徹底した架電・リマインドで加盟まで伴走し切ることで、高い面談後加盟率(大手メディア流入比で平均1.47倍）も担保します。

■ こんな課題を解決します

・ 情報収集目的の資料請求が多く、面談につながりにくい

・ 追客が回らず、途中で取りこぼしが発生してしまう

・ 本部側の工数が増えてしまい、追客体制を強化できない

・ 集客と追客が分断され、加盟率が伸びない

・ 媒体依存で獲得が安定せず、改善の打ち手が整理できていない

■ 料金について

課金方式：完全成果報酬（成果＝面談着座 1件）

成果単価（要相談）：1面談着座あたり 30,000円～（税別）

初期費用：0円

月額固定費：0円

※業種・エリア・面談枠・集客条件・運用方針等により最適な設計が異なるため、成果単価は個別に調整いたします。

詳細は一度お打ち合わせの上、条件をすり合わせさせていただきます。

■ サービスサイト

サービスサイト：https://eikan-inc.co.jp/service

無料相談・資料請求：https://eikan-inc.co.jp/service/contact

■ 会社概要

会社名：株式会社エイカン

代表者：代表取締役 河合 翼

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

資本金：25,100,000円（資本準備金を含む）

URL：https://eikan-inc.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者：河合 翼

メール：tsubasa.kawai@eikan-inc.co.jp

電話：050-5785-9860