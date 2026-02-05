大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』より、トリニティ総合学園所属、補習授業部の一員「コハル」がねんどろいどで登場です！
株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』より、トリニティ総合学園所属、補習授業部の一員「コハル」をねんどろいど化し、2026年2月5日(木)から予約開始いたしました。
ねんどろいど 下江コハル ： https://goodsmile.link/MU4XkJ(https://goodsmile.link/MU4XkJ)
■商品情報
エッチなのはダメ！死刑！
大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』より、トリニティ総合学園所属、補習授業部の一員「コハル」がねんどろいどになって登場です！
※「ねんどろいど 阿慈谷ヒフミ」は別売りです。
・表情パーツ：「恥じらい顔」「叱り顔」「赤面顔」
・オプションパーツ：「スナイパーライフル（ジャスティス・ブラック）」「手榴弾」「エッチな雑誌」ほか
商品名 ：ねんどろいど 下江コハル
作品名 ：ブルーアーカイブ -Blue Archive-
発売月 ：2026年7月
価格 ：7,500円（税込）
仕様 ：プラスチック製 塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属
全高 ：約100mm
原型制作：ねんどろん
Design・Illust ：DoReMi
発売元 ：グッドスマイルカンパニー
販売元 ：グッドスマイルカンパニー
※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。
※商品の塗装は彩色行程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。
※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
■グッドスマイルカンパニー公式ショップ ご購入特典
「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」にて「ねんどろいど 下江コハル」をご購入頂いた方に、「特製台座」をプレゼント。
