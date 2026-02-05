歯ブラシ専門店「みがきやすい」歯ブラシShop 日経新聞社主催「フランチャイズ・ショー」に初出展

株式会社ライフレンジ「みがきやすい」歯ブラシShop奈良本店

本展示会では、歯ブラシ一筋70年の職人技から生まれた「みがきやすい歯ブラシ」の商品力や、生活必需品を軸とした“堅実型フランチャイズモデル”について、実際の商品展示とともにご紹介します。

「歯ブラシ専門店」という新しいフランチャイズのかたち

匠「みがきやすい」歯ブラシ 極

歯ブラシは誰もが毎日使う生活必需品でありながら、「自分に合う歯ブラシが分からない」「相談できる場所がない」という声も多く聞かれます。

「みがきやすい」歯ブラシは、歯ブラシ職人・田辺重吉氏が70年にわたり培った経験と技術をもとに

開発された、“磨きやすさ”を徹底的に追求した歯ブラシです。

「みがきやすい」歯ブラシShopは、直営店３店舗（奈良本店／イオンモール 大和郡山店／天理店）、FC店３店舗（京都 清水店／京都 寺町店／大阪 天神橋店）を展開しています。専門店では、単なる物販ではなく「歯ブラシの相談窓口」として、来店されたお客様一人ひとりに合った歯ブラシ選びをサポートします。リピート・紹介・まとめ買いにつながる高い顧客満足度を実現しています。

消耗品×高付加価値で実現する「安定型」フランチャイズモデル

「みがきやすい」歯ブラシShop奈良本店 店内

「みがきやすい歯ブラシ」のフランチャイズは、歯ブラシという消耗品を軸にした高リピート型の収益構造が特長です。

1～2か月に1回の買い替え需要による安定収益

豊富なバリエーションや季節デザインによるまとめ買い・ギフト需要

商品力が高く、少人数・短時間シフトで運営できる軽オペレーション

小商圏・小規模店舗で成立し、複数店舗展開も視野に入れやすいモデル

流行に左右されにくく、長期的・安定的な事業運営を目指す方に適したフランチャイズです。

初出展となる「フランチャイズ・ショー」でお伝えしたいこと

匠「みがきやすい」歯ブラシ極 2本セット

今回が初出展となるフランチャイズ・ショーでは、

実際の店舗運営モデル

初期投資・収益モデルの考え方

本部による研修・開業・運営サポート体制

などを、具体的にご説明します。フランチャイズ展開を検討中の方はもちろん、「人手をかけずに堅実な事業を始めたい」「地域に根ざした小商圏ビジネスを探している」という方にも、実例を交えてご紹介いたします。

出展概要

展示会名：フランチャイズ・ショー

主催：日本経済新聞社

期間：2026年3月4日（水）～6日（金）

会場：東京ビッグサイト

ブース番号：FC2015

出展内容：歯ブラシ専門店「みがきやすい歯ブラシ」フランチャイズ加盟店募集、商品展示、個別相談

フランチャイズ加盟に関するお問い合わせ

「みがきやすい歯ブラシ」フランチャイズに関する資料請求・個別相談は、下記WEBサイトより受け付けています。

https://lifellenge.com/franchise/(https://lifellenge.com/franchise/)

会社概要

会社名：株式会社ライフレンジ

所在地：奈良県桜井市

店舗：

＜直営店＞奈良本店／イオンモール 大和郡山店／天理店

＜FC店＞京都 清水店／京都 寺町店／大阪 天神橋店

事業内容：日用品雑貨の製造販売、歯ブラシ専門店運営、フランチャイズ事業

公式サイト：https://lifellenge.com/(https://lifellenge.com/)

今後も株式会社ライフレンジは、「歯みがきが楽しくなる」体験を通じて、人々の健康と笑顔に貢献してまいります。