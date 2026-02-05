出雲の純米酒「萌」から生まれたアロマミスト「AMETSUCHIの四座 ANDIZUMO × 酒持田本店」2/6～3/1 蔦屋書店感謝祭にて先行発売

株式会社エル

AMETSUCHIの四座 ANDIZUMO × 酒持田本店「萌」

株式会社エル（本社：大阪府大阪市、代表取締役 木村 一恵）が手がける、島根県出雲の水性ネイルブランド「ANDIZUMO（アンディズモ）」は、日本古来の“祓い”の思想に着想を得たアロマミストシリーズ「AMETSUCHIの四座 ANDIZUMO × 酒持田本店『萌』」（全4種）を、2026年2月6日（金）から3月1日（日）まで、蔦屋書店 感謝祭にて蔦屋書店全9店舗で先行発売いたします。

本シリーズは、出雲の老舗酒蔵・酒持田本店の純米酒「萌（もえ）」を取り入れ、

「塩で場を、水で身を、酒で心を浄める」というコンセプトのもと、日常にそっと寄り添う“小さな祓いの儀式”を、香りとして表現しました。

純米酒「萌」をベースに、水と天然精油を重ねたアロマミストは、空気が静かに澄み、気持ちが穏やかに整っていくような、深い呼吸へと導く香りです。

会期中は、アロマミストに加え、お浄め塩「新月のお塩」と専用竹容器を組み合わせた「AMETSUCHI 木箱セット」を蔦屋書店限定で発売するほか、香りの世界観と連動する“四神”をテーマにしたネイルカラーも同時に展開し、香りと色で日本の祓いの美意識を立体的に表現します。

出雲の老舗酒蔵・酒持田本店「萌」との出会い

出雲・酒持田本店 社長：持田 祐輔氏

酒は人の手と自然の力の融合。

酒は、あめつち（天地）と私たちをつなぐもの。

出雲大社の神迎神事に携わり、延々と杜氏のわざを繋いできた酒持田本店。その長く厳粛な歴史の中で、初めての女性蔵人によって醸された酒が純米酒「萌」です。伝統の技と精神を大切にしながら、新たな感性によって生まれた「萌」は、長い歴史の中にそっと吹き込まれた、新しい風。

ANDIZUMOはその精神性に共感し、「萌」をアロマミストの大切な要素として取り入れました。

■酒持田本店：https://www.sakemochida.jp/

AMETSUCHIの四座 ANDIZUMO × 酒持田本店「萌」

塩で場を整え、

水で身を清め、

酒で心を浄め、

香りで調和へと導く。

その思想を、香りとして日常に取り入れる。

When Japanese sake meets aroma,

アロマと酒がまじわるとき、

それは、かをりの祓いとなる。

※「かをり」は、香りと場の気配を含んで表す大和言葉です。

出雲の老舗酒蔵・酒持田本店の純米酒「萌（もえ）」を香りの設計に取り入れ、

日本酒が持つ精神性と、香りがもたらす浄化のイメージを重ね合わせることで、

心をそっと整えたいときに寄り添う、小さな“祓いの儀式”をかたちにしました。

純米酒「萌」をベースに、水と天然精油を重ねたアロマミストは、

香りごとに異なる表情を持ちながらも、共通して澄んだ透明感と静けさを宿しています。

その日の気分や心の状態に合わせて香りを選び、ひと吹き。

深く息を吸い込むと、四方に四神の気配が静かに満ちていきます。

それは、誰かのためではなく、自分のために行う、小さな浄めの時間。

商品詳細

【AMETSUCHIの四座 ANDIZUMO × 酒持田本店「萌」（全4種）】

アロマミスト：青龍（SEIRYU）／朱雀（SUZAKU）／白虎（BYAKKO）／玄武（GENBU）

価格：3,080円（税込）

成分：エタノール、精製水、コメ発酵液・天然精油

※本商品は、2026年2月6日（金）から3月1日（日）まで、蔦屋書店全9店舗にて先行販売いたします。

※先行販売終了後は、全国のお取り扱い店舗での販売を予定しております（時期未定）。

青龍（SEIRYU）

【青龍（SEIRYU）】

軽やかに心を整える東風の香り

ベルガモット／シダーウッドアトラス／パチュリ／

ティーツリー／サンダルウッド／ペパーミント

朱雀（SUZAKU）

【朱雀（SUZAKU）】

華やかに情熱を灯す花の香り

リリー／ラベンダー／レモンコールドプレスト／

ローズゼラニウム／イランイラン／ローズアブソリュート

白虎（BYAKKO）

【白虎（BYAKKO）】

成熟の果実がもたらす安寧の香り

フィグ／ベルガモット／フランキンセンス／ラベンダー／

レモンマートル／ベチパー

玄武（GENBU）

【玄武（GENBU）】

未醒の森が息づく静寂の香り

ひのき／サンダルウッド／パチュリ／アミリス／

ブラックスプルース／シダーウッドアトラス

AMETSUCHI 木箱セット

・AMETSUCHI アロマミスト5種（OKIYOME／SEIRYU／SUZAKU／BYAKKO／GENBU）

・アロマミスト用竹容器

・新月のお浄め塩

・巾着

価格：16,500円（税込）

※「AMETSUCHI 木箱セット」は蔦屋書店限定商品となります。

AMETSUCHI アロマミスト4種

アロマミスト用竹容器/巾着

新月のお浄め塩

AMETSUCHI アロマミストOKIYOME

AMETSUCHI 四神（よんしん）ネイル（全4種）

AMETSUCHI 四神（よんしん）ネイル（全4種）

四神（よんしん）のカラーを爪に宿す。

毎日のネイルは、自分の内側の力を整える儀式。

四つの色がめぐるとき、私の世界はひとつに整う。

その思想をかたちに、

「AMETSUCHIの四座 ANDIZUMO × 酒持田本店『萌』」の発売にあわせ、

香りの世界観と連動する“四神”をテーマにしたネイルカラーを同時に展開します。

商品詳細

【AMETSUCHI 四神（よんしん）ネイル（全4種）】

水性ネイル：青龍（SEIRYU）／朱雀（SUZAKU）／白虎（BYAKKO）／玄武（GENBU）

価格：3,520円（税込）

※本商品は、2026年2月6日（金）から3月1日（日）まで、蔦屋書店全9店舗にて先行販売いたします。

※先行販売終了後は、全国のお取り扱い店舗での販売を予定しております（時期未定）。

青龍（SEIRYU）

【青龍（SEIRYU）】

偏光パープル＆ブルーフレーク

東の空が朝の光に包まれる

清らかな朝の始まり

朱雀（SUZAKU）

【朱雀（SUZAKU）】

偏光レッド＆ブルー

朱雀が南の空を焦がす

私の内に秘めた情熱を呼び覚ます

白虎（BYAKKO

【白虎（BYAKKO】

ホワイトシルバーフレーク

白虎がみちびく

西の彼方にある清らかで安寧の場所

玄武（GENBU）

【玄武（GENBU）】

偏光ブラウンメタリック

北土に眠る玄武

目覚めの時を待ち

深奥に息づく

【蔦屋書店 感謝祭 商品お取り扱い店舗】

■開催日程：2026年2月6日（金）～3月1日（日）

■店舗（全9店舗）

・江別 蔦屋書店（北海道）

・柏の葉 蔦屋書店（千葉）

・幕張 蔦屋書店（千葉）

・二子玉川 蔦屋家電（東京）

・六本木 蔦屋書店（東京）

・湘南 蔦屋書店（神奈川）

・奈良 蔦屋書店（奈良）

・六本松 蔦屋書店（福岡）

・福岡天神 蔦屋書店（福岡）

【3/2（月）～ お取り扱い店舗】

［ 関東エリア ］

・Ethical&SEA 二子玉川ライズ・ドッグウッドプラザ店

・Ethical&SEA 自由が丘店

・Ethical&SEA 品川プリンスホテル店

・Ethical&SEA 川崎アゼリア店

・Ethical&SEA 横浜店

・style table 代官山 本店

・style table 渋谷ヒカリエ ShiQs店

・style table コレド日本橋店

・style table 吉祥寺パルコ店

・style table ららテラス 武蔵小杉店

・style table 田園調布 東急スクエア ガーデンサイト店

［ 関西・中国エリア ］

・C.CUBE 阪神梅田本店 2F 化粧品売り場

・BEAUTE de BLEUE 心斎橋PARCO B1F

・Ethical&SEA 阪急うめだ本店

・Ethical&SEA+m 梅田 蔦屋書店

・Ethical&SEA 大阪京橋 京阪モール店

・style table ルクアイーレ店

・Hiroshima Beauty Edit そごう広島店 1F

【オンラインストア】

・ANDIZUMO公式ECショップ

ANDIZUMO（アンディズモ）

サスティナブルな商品作り、地域と生きるをテーマにしている「ANDIZUMO」。

島根県出雲では、地元の業者さんやスタッフと共にブランドを作り上げています。

少しでも体やお肌に良いものを選択してほしいという思いからスタートした、除光液を使わずにお湯で簡単に剥がせる水性ネイルブランド「ANDIZUMO」は、体に優しいだけでなく、環境への負担にも配慮した水性ネイルブランドです。

【HP】https://andizumo.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/andizumo/

【商品問合せ先】info@elinc.jp

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】info@elinc.jp