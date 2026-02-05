台北で開催される「第14回 台北國際動漫節」にアキバホビーが出展いたします！

株式会社イザナギ




株式会社イザナギ（本社：群馬県伊勢崎市　店名：アキバホビー）は、2026年2月5日(木) - 2026年2月9日(月)に、台湾・台北 南港展覽館一館で開催されます「第14回 台北國際動漫節」に出展いたします！


ブースでは、東方Projectグッズを販売いたします！


・開催概要


■イベント名：第14回 台北國際動漫節


■開催期間：2026年2月5日(木) - 2026年2月9日(月)


■会場：台湾・台北 南港展覽館一館


■ブース名：安比斯動漫 / ABYSS


■フロアマップ：https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=2466510&tpl=11(https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=2466510&tpl=11)


■公式HP：https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11



■販売予定商品

・株式会社Gift 東方ぬいぐるみシリーズ


・アキバホビー 東方Project アクリルキーホルダー


・アキバホビー 東方Project アクリルスタンド


・アキバホビー 東方Project B2タペストリー


・アキバホビー 東方Project キャラクターラバーマット


上記以外の商品も販売予定です。



※購入制限：お一人様につき各商品3個までの販売とさせていただきます


※株式会社Gift 東方ぬいぐるみシリーズ：缶バッジは付属いたしません。


・販売予定商品


詳細は下記ページをご参照ください



■アキバホビー通信販売 - AKIBAHOBBY將會參加即將在台北舉辦的[2026台北國際動漫節] / 台北で開催される「第14回 台北國際動漫節」にアキバホビーが出展いたします！


https://shop.akbh.jp/blogs/event_pickup/20260205-event-taipeiinternationalcomicsanimationfestival



AKIBAHOBBY將會參加於2026年2月5日~2月9日在台北南港展覽館一館舉辦的[第14屆台北國際動漫節]


攤位上將會販售東方PROJECT的官方商品


・活動概述

■活動名稱：第14屆台北國際動漫節


■活動日期：2026年2月5日(四) - 2026年2月9日(一)


■活動地點：台湾・台北 南港展覽館一館


■展位名稱：安比斯動漫 / ABYSS


■樓層地圖：https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=2466510&tpl=11(https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=2466510&tpl=11)


■官方網站：https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11



■要銷售的產品

・Gift Co. 東方Project布偶系列


・AKIBA-HOBBY 東方Project 壓克力鑰匙圈


・AKIBA-HOBBY 東方Project 壓克力立牌


・AKIBA-HOBBY 東方Project B2掛毯


・AKIBA-HOBBY 東方Project 橡膠墊



其他產品也將發售



※購買上限：每種產品每人最多銷售三件


※東方布偶系列：不附帶任徽章



详情请参阅以下页面


https://shop.akbh.jp/blogs/event_pickup/20260205-event-taipeiinternationalcomicsanimationfestival



●アキバホビー 東方Project商品


■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう　シリーズ

東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 173 フランドール・スカーレット フォーオブアカインド 【ハート】


東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう174 フランドール・スカーレット フォーオブアカインド 【ダイヤ】


東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう175 フランドール・スカーレット フォーオブアカインド 【スペード】


東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう176 フランドール・スカーレット フォーオブアカインド 【クラブ】


■東方Project キャラクターアクリルスタンド　シリーズ

東方Project キャラクターアクリルスタンド 39 霧雨魔理沙 illust.白茶てい


東方Project キャラクターアクリルスタンド 40 アリス・マーガトロイド illust.白茶てい


東方Project キャラクターアクリルスタンド 41 古明地こいし illust.syuri22


東方Project キャラクターアクリルスタンド 42 秦こころ illust.syuri22


東方Project キャラクターアクリルスタンド 43 クラウンピース illust.比良坂真琴


■東方Project B2タペストリー　シリーズ

東方Project B2タペストリー 88 フランドール・スカーレット illust.比良坂真琴


東方Project B2タペストリー 89 射命丸文 illust.栗栖 歳


東方Project B2タペストリー 91 秦こころ illust.久蒼穹


■東方Project キャラクターラバーマット　シリーズ

東方Projectキャラクターラバーマット 14 レミリア＆フランドール illust.shnva


東方Projectキャラクターラバーマット 15 八雲一家 illust.60枚


東方Projectキャラクターラバーマット 16 藤原妹紅 illust.mirimo


東方Projectキャラクターラバーマット 17 天子＆衣玖 illust.まさる.jp


東方Projectキャラクターラバーマット 18 古明地姉妹(添い寝Ver.) illust.60枚


【アキバホビー / 株式会社イザナギ 東方Projectグッズ 詳細はこちら】(https://shop.akbh.jp/collections/akiba-hobby-touhou?&view=ls)

・出展イベント

第14回 台北國際動漫節


https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11


・権利表記

(C)上海アリス幻樂団


【アキバホビーについて】


秋葉原と池袋のでかいスピーカーがあるお店です！東方Project・ドールズフロントライン・海外ゲームグッズなどのアイテムを中心に、フィギュア、音楽CD、ゲーム、書籍など幅広く取り揃えています。東方旧作キャラのグッズも展開中。



・アキバホビー通信販売部


https://shop.akbh.jp/



・アキバホビー秋葉原店


〒101-0021　東京都千代田区外神田3-14-6 千住ビル7 6F


https://shop.akbh.jp/pages/shop-akihabara-info



・アキバホビー池袋店


〒170-0013　東京都豊島区東池袋1-15-1 真下ビル 2Ｆ


https://shop.akbh.jp/pages/shop-ikebukuro-info



・アキバホビー台北三創店


台北市中正區市民大道三段2號 6F


https://shop.akbh.jp/pages/shop-taipei-info