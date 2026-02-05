株式会社イザナギ

株式会社イザナギ（本社：群馬県伊勢崎市 店名：アキバホビー）は、2026年2月5日(木) - 2026年2月9日(月)に、台湾・台北 南港展覽館一館で開催されます「第14回 台北國際動漫節」に出展いたします！

ブースでは、東方Projectグッズを販売いたします！

・開催概要

■イベント名：第14回 台北國際動漫節

■開催期間：2026年2月5日(木) - 2026年2月9日(月)

■会場：台湾・台北 南港展覽館一館

■ブース名：安比斯動漫 / ABYSS

■フロアマップ：https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=2466510&tpl=11(https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=2466510&tpl=11)

■公式HP：https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11

■販売予定商品

・株式会社Gift 東方ぬいぐるみシリーズ

・アキバホビー 東方Project アクリルキーホルダー

・アキバホビー 東方Project アクリルスタンド

・アキバホビー 東方Project B2タペストリー

・アキバホビー 東方Project キャラクターラバーマット

上記以外の商品も販売予定です。

※購入制限：お一人様につき各商品3個までの販売とさせていただきます

※株式会社Gift 東方ぬいぐるみシリーズ：缶バッジは付属いたしません。

・販売予定商品

詳細は下記ページをご参照ください

■アキバホビー通信販売 - AKIBAHOBBY將會參加即將在台北舉辦的[2026台北國際動漫節] / 台北で開催される「第14回 台北國際動漫節」にアキバホビーが出展いたします！

https://shop.akbh.jp/blogs/event_pickup/20260205-event-taipeiinternationalcomicsanimationfestival

AKIBAHOBBY將會參加於2026年2月5日~2月9日在台北南港展覽館一館舉辦的[第14屆台北國際動漫節]

攤位上將會販售東方PROJECT的官方商品

・活動概述

■活動名稱：第14屆台北國際動漫節

■活動日期：2026年2月5日(四) - 2026年2月9日(一)

■活動地點：台湾・台北 南港展覽館一館

■展位名稱：安比斯動漫 / ABYSS

■樓層地圖：https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=2466510&tpl=11(https://www.ccpa.org.tw/tica/data.php?id=2466510&tpl=11)

■官方網站：https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11

■要銷售的產品

・Gift Co. 東方Project布偶系列

・AKIBA-HOBBY 東方Project 壓克力鑰匙圈

・AKIBA-HOBBY 東方Project 壓克力立牌

・AKIBA-HOBBY 東方Project B2掛毯

・AKIBA-HOBBY 東方Project 橡膠墊

其他產品也將發售

※購買上限：每種產品每人最多銷售三件

※東方布偶系列：不附帶任徽章

详情请参阅以下页面

https://shop.akbh.jp/blogs/event_pickup/20260205-event-taipeiinternationalcomicsanimationfestival

●アキバホビー 東方Project商品

■東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう シリーズ東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう 173 フランドール・スカーレット フォーオブアカインド 【ハート】東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう174 フランドール・スカーレット フォーオブアカインド 【ダイヤ】東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう175 フランドール・スカーレット フォーオブアカインド 【スペード】東方Project アクリルキーホルダー ゆるっととうほう176 フランドール・スカーレット フォーオブアカインド 【クラブ】

■東方Project キャラクターアクリルスタンド シリーズ東方Project キャラクターアクリルスタンド 39 霧雨魔理沙 illust.白茶てい東方Project キャラクターアクリルスタンド 40 アリス・マーガトロイド illust.白茶てい東方Project キャラクターアクリルスタンド 41 古明地こいし illust.syuri22東方Project キャラクターアクリルスタンド 42 秦こころ illust.syuri22東方Project キャラクターアクリルスタンド 43 クラウンピース illust.比良坂真琴

■東方Project B2タペストリー シリーズ東方Project B2タペストリー 88 フランドール・スカーレット illust.比良坂真琴東方Project B2タペストリー 89 射命丸文 illust.栗栖 歳東方Project B2タペストリー 91 秦こころ illust.久蒼穹

■東方Project キャラクターラバーマット シリーズ東方Projectキャラクターラバーマット 14 レミリア＆フランドール illust.shnva東方Projectキャラクターラバーマット 15 八雲一家 illust.60枚東方Projectキャラクターラバーマット 16 藤原妹紅 illust.mirimo東方Projectキャラクターラバーマット 17 天子＆衣玖 illust.まさる.jp東方Projectキャラクターラバーマット 18 古明地姉妹(添い寝Ver.) illust.60枚

【アキバホビー / 株式会社イザナギ 東方Projectグッズ 詳細はこちら】(https://shop.akbh.jp/collections/akiba-hobby-touhou?&view=ls)

--------------------------------------------------

・出展イベント

第14回 台北國際動漫節

https://www.ccpa.org.tw/tica/index.php?tpl=11

--------------------------------------------------

・権利表記

(C)上海アリス幻樂団

--------------------------------------------------

【アキバホビーについて】

秋葉原と池袋のでかいスピーカーがあるお店です！東方Project・ドールズフロントライン・海外ゲームグッズなどのアイテムを中心に、フィギュア、音楽CD、ゲーム、書籍など幅広く取り揃えています。東方旧作キャラのグッズも展開中。

・アキバホビー通信販売部

https://shop.akbh.jp/

・アキバホビー秋葉原店

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-6 千住ビル7 6F

https://shop.akbh.jp/pages/shop-akihabara-info

・アキバホビー池袋店

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-15-1 真下ビル 2Ｆ

https://shop.akbh.jp/pages/shop-ikebukuro-info

・アキバホビー台北三創店

台北市中正區市民大道三段2號 6F

https://shop.akbh.jp/pages/shop-taipei-info