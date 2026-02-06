【拓殖大学】「拓殖芸術展」を開催。学生の感性が共鳴する5日間。

拓殖大学(東京都文京区・学長 鈴木昭一)は、2026年2月21日（土）から2月25日（水）の5日間、八王子オクトーレにて拓殖大学最大の芸術祭「拓殖芸術展」を開催します。入場無料。

課外活動の全学的組織「麗澤会（りたくかい）」に所属する芸術系サークル学生の自己表現の場として、合同展覧会で「拓殖芸術展」を開催します。普段は別々の活動に励む学生たちが、表現者として一つの空間を創り上げる貴重な機会となっており、美術・書道・写真など、多彩な作品をご覧いただけます。

　　　拓殖芸術展 概要

01 ｜日時

2026年2月21日(土)〜2月25日(水)

各日 10時00分〜18時00分（最終日は17時00分迄）

02 ｜会場

⼋王⼦オクトーレ 11階⼋王⼦市学園都市センター第1・第2ギャラリー

〒192-0083 東京都八王子市旭町9-1

（JR「八王子駅」北口より徒歩1分／京王線「京王八王子駅」より徒歩5分）

03 ｜入場

入場料無料・予約不要

04 ｜参加団体（Art Creative Group）

写真研究会、書道研究会、美術研究会、ディジタルコンテンツ研究愛好会

※Art Creative Group(=ACG)は拓殖大学の芸術・創作活動を行うクラブ・サークルの親睦団体です。

05 ｜主催

拓殖大学 文化局連合会

06｜「拓殖芸術展」ホームページ

https://geijyututen.sakura.ne.jp/geijyututen/　

【SNS】最新の練習風景や活動の様子を発信しています。

　Instagram　　@acg_takushoku

　写真研究会　　@takushokudaigaku_photoclub

　書道研究会　　@takushoku_shodo_2025

　美術研究会　　@takudai_biken

▼本件に関する問い合わせ先

拓殖大学 広報室

TEL：03-3947-7160

メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp

