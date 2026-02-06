こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
札幌大学が「OPEN CAMPUS 2026」の開催日程を公表 ― 参加申込の受付を開始
札幌大学（札幌市豊平区／学長：大森義行）はこのたび、「OPEN CAMPUS 2026」の開催日程を発表した。今年は「札幌大学を体験して、話そう。」をコピーに、全7回を開催。初回は3月28日（土）で、現在、参加申し込みを受け付けている（要事前申し込み）。
札幌大学では2026年、「札幌大学を体験して、話そう。」をコピーに「OPEN CAMPUS 2026」を開催する。
初回は3月28日（土）で、参加者にとって、大学入学に向けた準備の機会として、よりリアルなキャンパスライフを体験できるイベントとして開催される。
12時から始まるウェルカムガイダンスでは、同大が導入する学群制について、学際的な学びや専攻が後から選択変更できる「レイターマッチング制度」等の事例を解説。また、全8専攻の体験授業や、各専攻に所属する在学生が高校生に向けて専攻の学びの特徴やキャンパスライフを紹介する「Colorful Voice in OPEN CAMPUS」を実施する。
そのほか、在学生とのフリートークができる「札大生と話そうコーナー」や、在学生が構内を紹介するキャンパスツアーも企画されている。
当日は札幌市中央区のカナモトホール前から無料送迎バスが運行されるほか、北海道内・外の遠方からの参加者に対しては、交通費を補助する（申込者1名につき同伴者1名まで、希望者は同大ホームページから事前の申し込みが必要）。
［開催日程］
3月28日（土） 12:00〜15:00
5月30日（土） 10:00〜15:00
6月27日（土） 12:00〜15:00
7月25日（土） 10:00〜15:00
8月2日（日） 10:00〜15:00
9月19日（土） 12:00〜15:00
11月28日（土） 12:00〜15:00
なお、9月には全国10都市で出張型オープンキャンパス「サツダイキャラバン」を展開する。詳細は決定次第オープンキャンパス特設サイトなどで告知予定。
●札幌大学オープンキャンパス特設サイト
https://www.sapporo-u.ac.jp/prospect/event/opencampus.html
▼本件に関する問い合わせ先
札幌大学入学センター
住所：062-8520 札幌市豊平区西岡３条７丁目３番１号
TEL：0120-15-3201
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
