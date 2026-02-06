2026年2月6日

報道機関（PC / スマホ関連ご担当）各位

pCloudが大学教員らに選ばれている理由 - 大学生協で販売、4ヶ月間で80以上の大学に普及 -

スイス発のクラウドストレージ・サービス「pCloud」は、日本総代理店であるノイテックス有限会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役：林 鉄平）の取り組みにより、2025年10月から全国の大学生協売店にてpCloudの販売を開始しました。スタートから約4ヶ月間で全国80以上の大学、数百ヶ所に及ぶ研究室で実際にご利用いただいているという実績を残しました。

販売開始からすぐに多数のお問い合わせをいただき、2026年1月に開催した大学生協主催のウェビナーも、初めてにも関わらず当日65名もの大学教員やその関係職員からのご参加をいただきました。

このような活発な動きは、大学教員らの求めるクラウドストレージ像にpCloudがマッチしていたことによるものであることが、pCloudを大学生協での販売元である株式会社メディアナビの実施したアンケート結果により明らかになって参りましたので、ご報告いたします。

大学生協版導入の背景

2020年日本上陸当初から、ノイテックス有限会社とpCloud International AGの間では、日本の社会インフラとして定着させたいという理念のもとで一致していました。どの国からの影響も受けず、常に安全で、大切なお客さま情報の管理を任せられる環境を日本に導入したい。その目標を叶えるため、私たちはASP・SaaSの安全、信頼性に係る情報開示認定を取得し、社会貢献活動に従事、展示会に出展するなど、数々の日本市場への働きかけを二人三脚で行って参りました。

こうした活動の継続により、2025年時点でpCloudの国内ユーザ数も10万人を超えるようになり、次の段階に進むにはどうするべきか、何が良いのかについて模索していました。

そんな中、展示会に出展していたpCloudのブースに、大学生協事業連合のソフトウェア担当者が訪れたことにより、本提携がスタートすることになりました。

買い切りクラウドの安心感

pCloud最大の特徴は、買い切りプランの存在です。

サブスクモデルが主流の他社製サービスに比べて、pCloudは3年～4年分に相当する金額を一括前払いするだけで、99年間利用できるのは大きなメリットです。

一般ユーザのお客さまの間でも一番大きな人気の理由となっている買い切りプランですが、やはり大学教員らの間でも注目を集めています。

特に大学生協版では購入しやすさを優先して、5TBプランを特別価格99,800円、12TBプランを198,000円という競争力のある価格で展開していることも人気に火を付けた要因だと考えています。

研究・教育データ向けのセキュリティとコンプライアンス

金融立国スイスは、セキュリティ大国としても知られています。

pCloudは欧州のプライバシー保護法であるGDPRに完全準拠していることはもちろん、独自にゼロ知識暗号化の技術を用いた完全プライベートなフォルダ（pCloud Encryption）を実装するなど、非常に強力なセキュリティとプライバシー保護技術を採用しています。これが学生情報・研究データを扱う教員が安心して利用できるレベルのセキュリティと評価をいただいており、購入を後押ししていることが、直近のアンケートによって明らかになっています。

クラウドストレージの選定基準





1アカウントで17TBまで拡張できる柔軟なプラン設計

pCloud 大学生協版では、最大17TBまで拡張することが可能です。

最初は5TBを買ってお試しで使いながら、先々では12TBを購入して合算させることができます。

アンケート結果によると、重要なデータを保存するため、またはパソコンのバックアップを目的にpCloudを購入した大学教員が多数で、pCloudに搭載されたクラウドバックアップ機能に注目が集まっていることが見て取れます。

また、データの受け渡し、共有機能としての活用にも強い関心があることが分かりました。

pCloudは非常に多彩な共有機能を有しているのが特徴のひとつです。

今後の課題、目標について

アンケート結果によると、pCloudの最大容量を増やして欲しい、バックアップ関連の使い勝手を向上させて欲しいなどの要望も多く見られました。

ノイテックス有限会社はこれらのアンケート結果をまとめ、pCloud International AGや株式会社メディアナビとも今後の展開について協議を進めていく方針です。

■ ノイテックス有限会社について

ノイテックス有限会社は、pCloudの日本総代理店です。pCloudの日本普及を目指し、日本国内の業務全般を担当しています。

会社概要

会社名：ノイテックス有限会社

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

代表者：林 鉄平

HP：https://n-techs.com/outline/

■ pCloudについて

pCloudは、セキュリティ大国スイスで生まれたクラウドストレージ・サービスです。ゼロ知識暗号化やリージョンコード設定、買い切りプランなど、安全性と利便性を両立した独自のサービスで日本でもにわかに注目を集めています。

会社概要

会社名：pCloud International AG

所在地：74 Zugerstrasse Str 6340 Baar, Switzerland

代表者：Tunio Zafer

HP：https://www.pcloud.com/ja/

■ 株式会社メディアナビについて

株式会社メディアナビは、pCloudの国内流通を担当する販社です。大学生協においてpCloudをはじめ複数AIを統合的に活用できるGitMind Chatを展開しています。

会社概要

会社名：株式会社メディアナビ

所在地：東京都渋谷区広尾5-4-12 大成鋼機ビル 4F

代表者：牧野 朗子

HP：https://www.medianavi.co.jp/