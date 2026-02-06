移動中の車内時間は、渋滞や休憩時になると退屈になりやすく、特にファミリーや長距離ドライブでは “せっかくの時間を有意義に使いたい” というニーズが高まっています。そんな声に応えるべく、GetPairr TV（Car TV Mate Pro Max） は「車の中でも家のように快適で楽しい空間をつくる」という発想から誕生しました。純正カーナビに簡単接続で大画面動画視聴・スマホ連携・ワイヤレスCarPlay／Android Auto を実装し、ドライブの質を一段と高めます。

■ 製品セール情報

【GetPairr TV】割引率：30％オフクーポンコード：YNNGDCUU最終価格：11800円（税込）有効期間：2月6日～4月30日商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK2J7VM7約1万円で購入可能な特別キャンペーンとなっています。

■ 製品の特長

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=pom1A_aqxCchttps://www.amazon.co.jp/dp/B0FK2J7VM7

① HDMI拡張で車内が“エンタメ空間”に

Fire TV Stick や各種 HDMI ストリーミングデバイスを接続するだけで、純正モニターがそのまま大画面テレビに変身。渋滞中の待ち時間や後部座席の時間を、映画・YouTube・Netflix などの動画で楽しく過ごせます。

② ワイヤレス CarPlay／Android Auto 対応

従来の有線接続が不要になり、エンジンをかけるだけで自動的につながる快適さ を実現。ナビ操作・音楽・通話などのドライブ操作をよりスマートに、配線のわずらわしさから解放されます。

③ スマホ有線ミラーリング対応

対応機種（iPhone 15 シリーズ／DP Alt Mode Android）であれば、ケーブル1本でスマホ画面を車載ディスプレイに出力可能。地図・写真・アプリ・ゲームなど、スマホの画面をそのまま大きく表示できます。・iPhone 15シリーズ（USB-C搭載）・DisplayPort（DP Alt Mode）対応のAndroidスマートフォン※一部アプリは著作権保護により表示制限される場合があります。

■ 注意事項

●ワイヤレスCarPlay 機能を使うには 有線 CarPlay 対応車両が必要 です。●HDMI ケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。●走行中の映像視聴は必ず安全な場所に停車のうえで行ってください。

■ まとめ

GetPairr TV（Car TV Mate Pro Max） は単なる車載デバイスではなく、「車内の時間を、毎日のドライブをもっと快適で楽しい体験に変える」新世代のカーエンタメアダプターです。これ1台で 動画もナビもスマホも自由に楽しめる ため、ドライブの満足度がぐっと高まります。この機会にぜひお試しください。

ご購入から1年間の製品保証付き！万が一、不具合が発生した場合も、交換・返金にて迅速に対応いたします。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください！メールサポート：service@getpairr.comLINE公式アカウント：@getpairrお電話でのお問い合わせ：050-5213-0336受付時間：平日 10:00～17:00（※土日祝を除く）