人手不足に喘ぐ日本の営業組織を、AIで解放する。インプレックス×Dynameetが提示する「AI時代のインサイドセールスのアタリマエ」

インプレックスアンドカンパニー株式会社

営業コンサルティング・アウトソーシング事業を展開するインプレックスアンドカンパニー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤 勝成）と、AIセールスプラットフォーム「Meeton ai」を提供するDynameet株式会社（本社：東京都渋谷区、共同代表：澤野 拓実、Ray Ayan）は、戦略的業務提携を開始したことをお知らせします。

本提携の目的は、深刻な人手不足とリード対応の属人化に悩む日本の営業組織を、テクノロジーによって「解放」することです。インプレックスアンドカンパニーが600社超の営業現場で培った「勝てる営業の型」と、Dynameetの24時間365日稼働する「Meeton AI」を融合。

単なるツールの導入支援に留まらず、インバウンド対応の即時化による「リード獲得数の最大化」と、AIによる徹底した追客での「商談の取りこぼしゼロ」を両立する、“ヒト×AI”のハイブリッド・インサイドセールス体制を社会実装します。

提携の背景：日本の営業組織を阻む「3つの限界」

ここ数年で、日本の営業組織にも「インサイドセールス」は定着しました。

分業化と効率化が進む一方で、いま多くの営業組織が構造的な限界に直面しています。

本提携で提供する価値：ヒトとAIの「ハイブリッドIS」が営業の限界を突破する

- 顧客体験の激変：即時回答が前提となる「AI時代の情報収集」顧客の情報収集は、検索して資料を待つ時代から、AIのように「その場で即答を得る体験」へと変わりました。一方で多くの企業は、いまだ「資料請求後、数営業日以内に連絡」というスピード感のままです。この体験ギャップが、最大の機会損失を生んでいます。- 商談化の断絶：CVしても商談に繋がらない「穴の空いたバケツ」広告投資を増やしても、多くの訪問者はCVせずに離脱し、CVしても商談につながらない。この「商談化の断絶」が、マーケティング投資の効率を大きく損なっています。従来型のISでは、この“穴”を塞げなくなっています。- ヒトの限界：業務に追われ、初動対応が遅れる現場現場はCRM入力やリスト管理に追われ、顧客への初動対応が後手に回りがちです。人手不足が深刻化する中、ヒトの力だけで24時間動く顧客の熱量に応えることは不可能になっています。

本提携で提供する価値は、人手不足・取りこぼし・属人化によって頭打ちになっていた営業活動の限界を、ヒトとAIの役割分担によって突破することにあります。

インプレックスアンドカンパニーが600社超の営業支援で培ってきた「商談創出の再現性ある型」と、DynameetのAIプラットフォーム「Meeton ai」を掛け合わせることで、インサイドセールスを人の頑張りに依存しない、再現性ある運用モデルへと進化させます。

Meeton AIとは：Webサイトから商談を生み出すAIセールス・プラットフォーム

- 戦略設計：勝利の設計図を描く単なるリスト作成に留まらず、顧客ニーズ、競合優位性、自社の強みを徹底的に棚卸しします。「誰に・何を・どう伝えて勝つか」という訴求軸を言語化し、迷いのない営業戦略を定義します。- 対話設計：AIに「営業の魂」を宿らせるAIにただ喋らせるのではなく、インプレックスが600社超の現場で磨き上げた「売れる対話ロジック」を実装します。質問の分岐やオファーのタイミングなど、プロの営業ノウハウをAIの思考（プロンプト/RAG）へ注入し、顧客体験を劇的に高めます。- 人の介入設計：AIからヒトへの「黄金のパス」AIで対応しきれない領域を特定し、AIからヒトへのハンドオフ基準（ホット判定）を精緻に策定します。「今すぐヒトが動くべき」瞬間を逃さない運用ルールとSLAを整備し、営業担当者が最も付加価値の高い商談にのみ集中できる環境を創り出します。- インテントデータ×ABM実行：データに基づき、攻めを完遂するインテント情報（興味関心のシグナル）から「今、ニーズが顕在化している企業」を特定。ターゲットの意思決定構造を突くABM（アカウント・ベースド・マーケティング）シナリオを完遂し、「会うべき顧客」を狙い撃ちにする能動的なアプローチを仕組み化します。

Dynameet社が提供するセールスAIプラットフォーム「Meeton AI」は、Webサイトを24時間365日稼働する営業拠点へと変えるAIセールス・プラットフォームです。

訪問者の行動や文脈をリアルタイムで解析し、リード獲得・商談設定・ナーチャリングまでをAIが自律的に実行します。

多くのBtoB企業では、Webサイト訪問者の99%以上がCVせずに離脱しています。

Meeton AIは、AIが能動的に話しかけ、最適な情報提供と対話を行うことで、

これまで取り逃していた接点を商談機会へと転換します。

Meeton AIが実現すること

提携記念：共同ウェビナー開催

- 自動リード獲得訪問ページや滞在時間をもとに、AIが最適なタイミングで接客。素通りされていた訪問者をリード化。- 自動商談獲得「今話したい」顧客に対し、チャット内で即座に日程調整。商談機会の取りこぼしを防止。- 自動ナーチャリング過去の行動や検討フェーズを記憶し、再訪時も文脈を引き継いだ対話を継続。- インサイト可視化匿名訪問者の企業特定や興味関心スコアリングにより、「今、動くべき企業」を可視化。

本提携を記念し、人手不足・リード対応の限界に直面する営業現場をどう変えるのかをテーマに、

AI活用の最前線と「ヒト×AI」によるインサイドセールスの実装方法を解説する共同ウェビナーを開催します。ツール導入で終わらせず、商談創出まで“回り続ける営業組織”をどうつくるのかを、実例を交えてお届けします。

両社事業責任者コメント

- テーマ：AI×ヒトは営業をどう変えるのか？営業コンサルのプロが語る、インサイドセールスのAI時代の新常識- 開催日時：2026年2月26日（木）12:00-12:50（予定）- 申込方法：こちらのフォームよりお申し込み下さい(https://form.jotform.com/260346036726456)（外部サイトへ）

【Dynameet株式会社 共同代表 澤野 拓実】

「多くの企業がAIの導入でつまずくのは、テクノロジーの性能ではなく、それを使いこなす『組織』の課題です。私たちは開発の初期段階から多くの企業様とMeeton aiの検証を重ね、"AIが現場で機能する条件"を理解しています。インプレックスアンドカンパニー社の実行力と我々の『Meeton ai』が融合することで、インサイドセールス領域から商談創出に直結する営業DXを再現性高く実現します。」

【インプレックスアンドカンパニー株式会社 取締役副社長 矢野 篤】

「『すべての企業に強い営業組織を』という当社の事業コンセプトは、優れたテクノロジーと結びつくことで、はじめて真価を発揮します。日本でもインサイドセールスは広く普及してきましたが、これからは新たなフェーズに入ると感じています。これまで営業の変化を見続けてきた中で、AI時代のインサイドセールスは人の頑張りに依存しない営業へ転換する重要な分岐点です。今回のDynameet社との提携を通じて、同社と共に日本のインサイドセールスを次の段階へ進めていきたいと考えています。」

会社概要

■インプレックスアンドカンパニー株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー18F

代表者：代表取締役 伊藤 勝成

設立：2010年3月

URL：https://www.imprexc.jp/

■Dynameet株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目12-4 渋谷ネクストサイト 5F

共同創業者 兼 CEO：Ray Ayan

URL：https://dynameet.ai/

本件に関するお問い合わせ先

インプレックスアンドカンパニー株式会社

広報担当：南

TEL：03-6550-8012

E-mail：sales-dev@imprexc.com