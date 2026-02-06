株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、2月6日(金)より限定ユニットを獲得できるヨミハラ祭ガチャなどのお知らせいたします。▼公式サイトhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg▼公式対魔忍RPGチャンネルhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――▼期間限定「ヨミハラ祭ガチャ」が開催！開催期間 ：2026年2月6日 (金) 17:00 ～ 2月10日 (火) 16:59「ヨミハラ祭ガチャ」開催期間中、限定で新規キャラクター『パワーレディ』『ベルゼビュート』が出現し、出現確率がアップしております。※過去にヨミハラ祭ガチャで登場したユニットも追加されています。※詳細につきましてはゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。

パワーレディ----------パワー自慢の魔界拳闘士チャンピオン。魔繍と呼ばれる魔術的な刺青で極限までパワーを高めている。ノマドに所属し、朧の部下として行動している。

ベルゼビュート----------12の魔界騎士のひとり。銀竜騎士団団長。魔界の歴史の闇に潜む正体不明の美女。深い憎悪と絶望を持つ者を好み、虚無へと誘う。テウタテスに力を与え、魔界では戦争を、東京キングダムでは動乱と虐殺を演出した。

▼お得なアイテムセットが販売！お得なアイテムセットが販売されます。全セットお得に対魔石を購入することができますのでお見逃しなく！※詳細につきましてはゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。

▼【復刻】期間限定ピックアッププレミアムガチャが開催中！開催期間 ：2026年2月10日 (火) 17:00 ～ 2月25日 (水) 16:59【復刻】バレンタイン限定ユニットがピックアップされた、2020～2025年のバレンタイン限定ユニットを獲得できるガチャです。また、初回限定で対魔石30個を消費しての11連を引くことができる大変お得なガチャになっています。※詳細につきましてはゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。

▼忍者の日セットが販売！販売期間 ：2026年2月10日 (火) 17:00 ～ 2月24日 (火) 16:59販売価格 ：3000DMMポイント販売期間中、3回限定で購入できるお得なセット販売となります。※各セットの詳細についてはショップの「おすすめ」ページをご確認ください。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=q3vFnzDCnoE

