フランス発・感度の高い食卓を彩るテーブルウェアブランド「Waww La Table（ワオ・ラ・ターブル）」日本初上陸

ノーブルトレーダース株式会社

ノーブルトレーダース株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：辻 典之）は、フランス・パリ発のテーブルウェアブランド 「Waww La Table（ワオ・ラ・ターブル）」 を、日本で初めてローンチいたしました。

■ フランス国内のメディアや人気百貨店も注目

Waww La Tableは、フランスを中心に感度の高いライフスタイル層やデザイン関係者から注目を集めている、話題のテーブルウェアブランドです。

『ELLE Decoration France』や『Milk Decoration』といったライフスタイル・インテリア系メディアをはじめ、感度の高いオンラインマガジンやSNSメディアでも取り上げられています。

単なる食器ブランドとしてではなく、「日常の食卓を、もっと自由に、もっと美しく」をコンセプトに、クラフト感と洗練を併せ持つデザインを展開。

フランスの老舗百貨店 ボン・マルシェ でのPOP-UPイベントや、人気レストラン Gigi とのコラボレーションなどを通じて、オンライン・オフライン双方で支持を広げてきました。

■ フランスらしい“色・遊び心・エレガンス”を、現代の食卓へ

パリの老舗人気百貨店ボン・マルシェのPOP-UP向けに発表された「Paris Paris(パリ・パリ)」シリーズプレート12cm 4,400円 / 20cm 6,600円 /27cm 7,700円/コーヒーカップ＆ソーサー6,600円（税込）パリの人気レストランGigi向けに開発されたGigiシリーズも一般向けに発売開始 タンブラー6,600円（税込）からタロットカードの象徴と色彩をモチーフにしたデザイン「タロット」シリーズ。プレート27cm 14,300円（税込）

Waww La Tableの最大の魅力は、ひと目で心をつかむ色使いと軽やかな遊び心、そしてフランスらしい上品さの絶妙なバランスにあります。

日常使いしやすい実用性を備えながら、テーブルに並べるだけで空気感を変える存在感。

「特別な日のため」ではなく、「毎日の食卓を楽しむため」のテーブルウェアとして、多くの支持を集めています。フランスでは、日々の食卓はもちろん、カジュアルなホームパーティーなどにも取り入れられ、新しいライフスタイルの一部として提案されています。

■ フランスを代表するクリエイターとのコラボレーション実績

美しく、軽やか。使うほどの愛着がわく毎日使いたくなるグラス「Nabucho（ナブッコ）」8,800（税込）から

Waww La Tableのもう一つの魅力は、独自の感性を持つテーブルウェアブランドとして、フランスを代表するデザイン・クリエイティブ分野のクリエイターと積極的にコラボレーションを行ってきた点にあります。

これまでに、カステル・バルジャック や、ジュエリーやデザインの分野で世界的に知られる ジャン・ボッジオ によるデザインシリーズを発表。

それぞれのクリエイターが持つ大胆な色彩感覚や象徴的なモチーフをテーブルウェアに落とし込んだコレクションは、フランス国内でも高い注目を集めています。

単なる食器ブランドにとどまらず、アート、デザイン、ライフスタイルを横断する存在として、Waww La Tableは評価されています。

■ 日本初上陸。ノーブルトレーダース株式会社が見出した“次の定番”

ジャン・ボッジオデザインによる「タンタシオン」シリーズ。プレート24cm 16,500円 / 29cm 19,800円（税込）カステル・バルジャックデザインの「オンブレ・ブランシェ」

今回、日本での初展開を手がけるノーブルトレーダース株式会社は、長年にわたり欧州の上質なテーブルウェアを紹介してきた専門商社です。

器やテーブルウェアは、暮らしの質を映す存在。Waww La Tableを、日常を少し前向きに、少し楽しくしてくれる 「今までにないテーブルウェアブランド」 として、日本の新たなユーザーへ届けていきたいと考えています。

■ 公式オンラインショップ「le-noble.com」にて展開開始。POP-UPイベントも開催

ありそうでなかった色使いとデザインも当ブランドの特徴。フランスの古城からインスピレーションを受けた「シャトー」シリーズ。プレート21cm 7,150円（税込）/ 27cm 7,700円

Waww La Tableのラインナップは、公式オンラインショップ「le-noble.com（ル・ノーブル）」 にて展開中です。

今後はオンライン販売に加え、期間限定のPOP-UPイベントなども予定しており、日本におけるWaww La Tableの世界観を多角的に発信していきます。

【ブランド情報】

Waww La Table（ワオ・ラ・ターブル）

フランス発テーブルウェアブランド。

色彩、フォルム、素材を通して「食卓の楽しさ」を再定義し、日常を彩るプロダクトを提案しています。

また、ガラス職人の技術と文化を守るため、伝統的な吹きガラス工房と協働し、1点ずつ手作りにこだわるなど、文化的事業にも積極的に取り組んでいます。

【販売店／POP-UP情報】

オンラインショップ：ル・ノーブル

https://www.le-noble.com/c/event/waww_la_table_event

POP-UPイベント

期間：2月9日～2月23日

場所：神戸阪急 本館4階 グレイスフルテーブル

https://www.hankyu-dept.co.jp/kobe/index.html

【会社概要】

会社名：ノーブルトレーダース株式会社

事業内容：ヨーロッパを中心としたテーブルウェア・ライフスタイル商品の輸入・販売

URL：https://nobletraders.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/le_noble/

本件に関するお問い合わせ

ノーブルトレーダース株式会社

担当：米山

E-mail：sales@le-noble.com