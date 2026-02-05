【ルイ・ヴィトン】愛らしいピンクカラーがフェミニンな魅力を添える新作ウィメンズウォレットとカードケースを発売

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーを今シーズンならではの愛らしいコンフェッティピンクの色合いで仕上げた、新作ウィメンズウォレットとカードケースを発売しました。

フェミニンなコンフェッティピンクの色合いの「ポルトモネ・ロザリ」。レザーを使用し、貴重品をしっかり守るゴールドカラーのスナップボタンをあしらいました。内装にはマチ付きコンパートメントや複数のポケット、カードスロットを完備。

製品名：ポルトモネ・ロザリ

価格：71,500円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 11 x H 8 x D 2.5 cm

今シーズンならではの愛らしいコンフェッティピンクの色合いで登場した、シックな「ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ」。ルイ・ヴィトンのサヴォアフェール(匠の技)を讃えるこのアイテムにはメゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーを使用し、ゴールドカラーのスナップボタンをあしらいました。内装はコインや紙幣、カードをすっきりと収納できる複数のポケットやスロットを完備。

製品名：ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ

価格：99,000円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 12 x H 9.5 x D 2.5 cm

どんなアクセサリーコレクションにもフェミニンな魅力を添える、コンフェッティピンクの「ポルト カルト・LV チャーム」。シックなゴールドカラーで仕上げたモノグラム・フラワーの チャームが、メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーを引き立てます。コンパクトながらも両サイドにカードスロットを各2つずつ、センターには大ぶりのコンパートメントを1つ備え、計5枚のカードをすっきりと収納できる巧みなデザインです。

製品名：カードケース ポルト カルト・LV チャーム

価格：64,900円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 10.2 x H 7.3 x D 0.3 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。