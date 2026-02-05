WEDとギフティの「Performance Media Network」、新たに「ハピタス」と提携しメディア網を11件へ拡大。580万人のECユーザーへ購買促進が可能に。

WED株式会社

WED株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：新井俊樹／以下、WED）は、株式会社ギフティ（本社：東京都品川区／代表取締役：太田睦、鈴木達哉／以下、ギフティ）と共同で提供している「Performance Media Network（パフォーマンス メディア ネットワーク）」（以下、「PMN」）において、株式会社オズビジョン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木 良）が運営する「ハピタス」とのサービス連携をを開始いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、「PMN」のメディアパートナーは累計11件となり、より多様なユーザー層へのリーチが可能となります。

背景

「PMN」は、2025年11月のサービス提供開始以来、10件のメディアパートナーとの連携を拡大し、メーカー企業の販促施策における「告知」から「購買成果」までの一気通貫管理を実現してまいりました。

このたびの「ハピタス」との提携により、EC・オンラインショッピング領域において日常的にショッピングをする、高い購買意欲を持つユーザー層へのリーチが可能となり、メーカー企業の販促活動における購買導線をさらに強化いたします。

ポイントモール「ハピタス」概要

「ハピタス」はいつものネットショッピングや旅行予約をはじめ、あらゆるEC利用でポイントがダブルで貯まる日本最大級のポイントモールです。ポイント還元率の高さと提携サイトの豊富さから、ネットショッピングやお出かけをもっと楽しみたい「ECファン」に愛されるサービスとして登録ユーザー580万人（※1）を突破し、掲載企業数も3,900件（※2）を超えるサービスに拡大中です。

※1※2 2025年9月末時点

URL：https://hapitas.jp/

提携拡大による効果

今回の提携により、「PMN」は以下の効果を見込んでおります。

『Performance Media Network(パフォーマンス メディア ネットワーク)』サービス概要

- EC購買層への訴求力強化オンラインショッピングを日常的に利用する購買意欲の高い層への効果的なリーチが可能に- 購買導線の多様化ポイント還元を重視するユーザー層に対し、新たな購買動機を提供- メディアネットワークの拡大累計11件のメディアパートナーとの連携により、多様なユーザー層へのアプローチを実現

「PMN」は、レシート買取アプリ「ONE」で培ったAIレシート解析技術を活用し、広告配信から購買体験管理まで一気通貫で実現する販促プラットフォームです。

メーカーが「PMN」を活用して広告・販促施策を実施する際は、対象商品と還元ポイント、配布件数を決定いただき、「PMN」上でキャンペーンLPを構築します。

その後、メディアパートナー各社のアプリの誘導バナーに一括でデータを連携し、横断的な告知を実施し、ユーザーが対象商品を購入後、レシートをアップロードすることで、AIによる購買判定が行われ、インセンティブが付与されます。

これにより、メーカーは広告配信から購買体験管理まで統合的に実施でき、トライアルからリピートまでの効果測定が可能となります。

URL: https://business.perf.media/

会社概要

WED株式会社

代表者：代表取締役 新井俊樹

設立：2016年

所在地：東京都渋谷区

事業内容：レシート事業を中心としたデータ活用型マーケティングサービスの提供

企業ビジョン：「お金を使うたび、わくわくする世界へ」

URL：https://wed.company