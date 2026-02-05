【占い師派遣サービス】イベントに行列と笑顔を！厳選されたプロ占い師を派遣

株式会社レイジーデイ

占いに特化したマーケティング会社、株式会社レイジーデイが運営する「占い館ミルキーウェイ」は占い師派遣サービスを提供開始します。占い館ミルキーウェイに所属する厳選占い師のみを派遣するので、質の高い鑑定を期待できます。

占い館ミルキーウェイ：https://milkyway.co.jp/

占い師派遣サービス概要

占い師派遣依頼の流れ

１.ご依頼・ご相談

占い師派遣サービス[表: https://prtimes.jp/data/corp/139339/table/7_1_2f9e365c4820d02acfd5cac28d29f39b.jpg?v=202602060321 ]

企画内容・会場・日時など大まかなイベント、パーティー内容をお伝えください。もしも、占い師の指名があればあわせてお知らせください。占い師の調整ができましたら、金額のご提案をします。占い師の希望がない場合は、企画にそった選定を弊社で行います。

２.契約

内容がまとまりましたら、オンライン上で契約書へのサインをお願いします。

３.お支払い

前払いになります。指定の期日までにお振込のご対応をお願いします。お振込後のキャンセルは不可になります。

４.当日

万が一、該当占い師が当日欠席の場合、別の占い師を派遣します。

占い師派遣サービスを利用する4つのメリット

１.代わりの替えがきくという安心感

個人占い師に頼む最大のリスクは、当日のドタキャンや急病です。占い師本人がやむを得ず熱を出したら、イベントに穴が開いてしまいます。

占い館ミルキーウェイであれば、万が一の際も事務局がバックアップの占い師を即座に手配します。イベントの失敗できない担当者にとって、このバックアップ体制が最大の保険になります。

２.事務手続きの圧倒的な楽さ

企業の経理や総務は、個人とのやり取り（源泉徴収、支払調書、請求書発行の催促など）を非常に嫌がります。個人の場合は、振込先がバラバラ、請求書の書式が不備だらけといった手間が発生しがちです。

占い館ミルキーウェイであれば、複数の占い師を呼んでも、支払先を1社にまとめられるので大企業ほど喜ばれます。

３.プロとしての振る舞いの保証

「当たる・当たらない」以上に法人や団体が恐れるのはトラブルです。個人占い師の場合は、独自のこだわりが強すぎて空気を読まなかったり、自分の宗教やスクールに勧誘したりするリスクがゼロではありません。

占い館ミルキーウェイの所属占い師は、弊社の厳しい採用面接を通過した人のみが在籍しています。「マナー・身だしなみ・守秘義務」を教育しています。また、イベントの趣旨に合わせてリクエストに柔軟に対応できます。

４.コンセプトに合わせた「キャスティング力」

個人占い師の場合は一からイベントやパーティーに合う占い師を探すしかありません。

占い館ミルキーウェイであれば、「今回は華やかな女性がいい」「年配の落ち着いた男性がいい」といったご要望に対して、最適な占い師を選別して派遣します。

占い師派遣サービスはこんな会社におすすめ！

１.商業施設・小売業

ショッピングモールでの占い師派遣サービス

最も一般的な利用者層になります。集客・滞留時間アップが期待できます。

百貨店・ショッピングモール: GWや正月、リニューアルオープン時の目玉イベントとして。

アパレルブランド・化粧品メーカー: 新作発表会やレセプションパーティーの「おもてなし」として。特にターゲットが女性のブランドに多いです。

飲食店・カフェ: 「占いの日」を設けて、平日の閑散期の集客を狙うケース。

２.住宅・自動車・保険業界

住宅展示場での占い師派遣サービス

商談のフックやホスピタリティ効果が期待できます。滞在時間が長く、ハードルの高い商談を行う業界で占い師派遣サービスはよく利用されます。

住宅展示場: 家族連れを呼び込み、待ち時間やアンケート回答の特典として占いを提供。

カーディーラー: 定期点検や新車発表会の際の、顧客満足度向上のためのサービス。

生命保険会社: 顧客向けの「感謝祭」や営業担当者が顧客を招待するイベント。

３. IT・広告・エンタメ業界

SNS会社での占い師派遣サービス

PR・話題作りなどトレンドに敏感な層をターゲットにした演出にも向きます。

PR会社・イベント企画会社: 新商品発表イベントの演出の一部として。

SNS会社: オフラインイベント（ファンミーティング）のコンテンツ。

ナイトレジャー・パーティー: クラブイベントやレセプションの華やかな演出。

４.一般企業

一般企業での占い師派遣サービス

最近増えているのが、社内向けの利用です。福利厚生や社内イベントとしても効果的です。

IT・スタートアップ: 社内交流会（新年会、忘年会、納涼祭）のコンテンツ。部署間の壁を取り払うアイスブレイクとして。

女性が多い職場: 美容・エステ関連、看護・介護業界など、ストレスが溜まりやすい現場での「メンタルケア」や「福利厚生」として。

経営者交流会: エグゼクティブ向けのクローズドな集まりでの、運気バイオリズム鑑定。

５.冠婚葬祭・ホテル業界

ブライダルでの占い師派遣サービス

何かが足りない…そんなときのあと一押し、付加価値としての利用も有りです。

結婚式場: ブライダルフェアの来場特典や、披露宴の待ち時間の演出。

ホテル: 宿泊者向けの正月イベントやディナーショーの付帯サービス。

占い師派遣サービスの魅力

「占い」という言葉の引きの強さが想像以上に力を発揮します。企業サービスの「無料相談」には来なくても「無料占い」には人が集まります。アンケート回収率が非常に高くなる傾向があります。

また、省スペースで実施可能です。机と椅子が2組あれば実施できるため、大掛かりな設営が不要で、コストパフォーマンスが良いです。

パーソナライズされた体験が信頼を生みます。 1対1で「自分のこと」を話してもらえるため、参加者の満足度が非常に高く、滞在時間も延びます。

占い師派遣サービスを利用することで怪しさの払拭もできます。自社で占い師を探すのはリスクがありますが、派遣サービス（法人間取引）を通すことで「審査を通った信頼できる占い師」を呼べるという安心感があります。

少しでも興味のある法人さま・団体さまはお気軽にメールアドレスからご連絡お待ちしております。

【企業概要】

企業名：株式会社レイジーデイ

代表取締役：松井和浩

所在地： 〒350-0043 埼玉県川越市新富町1-9-3 リジエールエフビル 3階2号室

設立：2018年4月3日

広報担当：安藤

お問い合わせ先： info@milkyway.co.jp