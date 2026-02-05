Librus株式会社、インサイトレポート「フィジカルAIに対するサイバーセキュリティ対策：統合レポート」を公開

Librus株式会社

Librus株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鎌田光一郎、以下「当社」）は、企業経営者や経営戦略/管理に携わるご担当者様に向けて、インサイトレポート『フィジカルAIに対するサイバーセキュリティ対策：統合レポート』を本日公開いたしました。

本ホワイトペーパーでは、現実世界と相互作用するフィジカルAIの概念から、その脆弱性や具体的な攻撃事例、拡大する攻撃対象領域を整理し、設計・運用・AIモデル・サプライチェーンにわたる包括的なサイバーセキュリティ対策と国際規制動向を解説します。

さらに、人材や組織面の課題、将来展望を踏まえ、レジリエントなフィジカルAI活用に向けた指針を理解いただける内容となっています。

■ホワイトペーパーの主な内容（一例）

- フィジカルAIとは何か- フィジカルAIの脆弱性と脅威の構造- 具体的な脅威シナリオと実例- 攻撃対象領域（Attack Surface）の拡大- サイバーセキュリティ対策の体系的アプローチ など

当社では今後も、ホワイトペーパーや調査レポートを通じて、企業の経営、デジタル戦略の高度化を支援してまいります。

【参照方法】

以下より、無料でインサイトレポートをご覧いただけます。

https://librus.co.jp/column/2691(https://librus.co.jp/column/2691)

■PDF形式

https://prtimes.jp/a/?f=d53960-36-1c2cb59bb33f4690a6ebd42afe2c8e7f.pdf

【Librus株式会社について】



Librus株式会社は、フィンテックおよびサイバーセキュリティ領域におけるコンサルティング・システム開発・運用支援を提供する国内有数のプロフェッショナルファームです。中堅・大手企業に向けた戦略的支援を通じて、企業価値の最大化を図ることをミッションとしています。

