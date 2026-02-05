消費者データ分析サービスを提供するノウンズ株式会社が、日本最大級* DX実現のための総合展「DX 総合EXPO 2026 春 東京」に出展

ノウンズ株式会社

ノウンズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中啓志朗、以下「ノウンズ」）は、2026年2月25日（水）から27日（金）まで幕張メッセで開催される「DX 総合EXPO 2026 春 東京」に出展いたします。当日は、当社が保有する膨大な消費者意識データ(1st Party Data)を活用した次世代型リサーチSaaS「Knowns 消費者リサーチ」の最新機能を公開します。また、ブース内では、ご来場者様の自社ブランドや競合他社のデータをその場で検索・分析する「ライブ・リサーチ体験」を実施し、意思決定のスピードを劇的に変えるデータ活用の手法を提示いたします 。

出展の背景

近年、マーケティング・商品開発における「生活者インサイト」の重要性はますます高まっています。一方で、多くのマーケティング現場において「調査に数週間～1ヶ月以上を要し、施策のタイミングを逃す」「高額な調査コストにより、継続的な検証が困難」といった課題が散見されます。

ノウンズは、これらの課題を「数十億単位の調査済みデータ」と「最短翌日のデータ回収」というリサーチDXによって解決します。独自の分析フレームワーク「7Journey」により、顧客がロイヤル化しない要因を1分で特定し、クロス分析に基づいた精緻なターゲット像の可視化を可能にします。

出展内容

■小間番号：S04-14

■出展企業名：ノウンズ株式会社

■出展製品名：Knowns 消費者リサーチ

当日は、同社が展開するサブスク型のリサーチSaaS「Knowns 消費者リサーチ」を中心に、スピーディかつ現場起点で使える消費者インサイトの取得・活用方法を、ライブ・リサーチや導入事例を通じてご紹介します。

■出展ブースのイメージ

展示会概要

■名称：DX 総合EXPO 2026 春 東京

■会期：2026/2/25(水)-2/27(金) 各日10:00-17:00

■会場：幕張メッセ(１～３・9・10ホール)

■主催：DX 総合EXPO 実行委員会

■公式HP：https://https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

▼来場事前登録はこちら▼

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo

ノウンズ株式会社について

ノウンズ株式会社は、消費者の意識データを捉えるポイ活型モバイルアンケートアプリ「Knowns App」と、企業向けにそのデータを活用したサブスク型のリサーチSaaS「Knowns 消費者リサーチ」を展開しています。

「Knowns 消費者リサーチ」は、回収率の高いモバイルアンケートデータをもとに、定量・定性を横断したインサイト抽出を可能にする新しい調査プラットフォームです。マーケティング担当者が“使い倒せる”形で、リサーチの設計から結果分析までを一貫して支援し、日々の意思決定の精度とスピードの両立を実現します。

*日本最大級：同種の展示会との展示面積比較（DX総合EXPO 実行委員会調べ）

会社名：ノウンズ株式会社

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目7-1 渋谷グローリアビル5F

設立：2019年12月

代表者：代表取締役 田中啓志朗

事業内容：消費者データ分析サービス「Knowns 消費者リサーチ」の開発/販売および消費者から意識データを聴取するスマホアプリ「Knowns App」の運営。

公式サイト：https://knowns.co.jp

問い合わせ：https://knowns.co.jp/#contact