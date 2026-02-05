「dバリューパス」に「Amazon dポイントボーナスday」特典を追加！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、2026年3月1日（日）から開始する「dバリューパス」に

Amazon.co.jp（以下、Amazon）でのお買い物がさらにおトクになる特典「Amazon dポイントボーナスday※1」（以下、ボーナスday）を追加します。「ボーナスday※1」では「dバリューパス」ご契約者がAmazonで毎月5日※2にお買い物いただくと、dポイントが最大5倍還元されます。

「ボーナスday※1」は、「dバリューパス」ご契約者であれば毎月5日※2のAmazonでのお買い物が通常よりもおトクになる特典です。通常、dアカウント(R)とAmazonアカウントを連携されたお客さま（以下、アカウント連携済み）がAmazonでお買い物をいただく場合、1回あたりのお買い物金額の合計が5,000円（税込）以上であれば、お買い物金額（税込）の1％分※3のdポイントがたまります。「ボーナスday※1」では、この1％※3のポイント還元が最大5倍となります。

アカウント連携済みの「dバリューパス」契約者の場合、通常の1％※3還元の3倍のdポイントを還元します。さらに、アカウント連携済みの「dバリューパス」ご契約者かつ、Amazonプライム会員※4の場合は、通常の1％※3還元の5倍のdポイントを還元します。「ボーナスday※1」により還元されるボーナスポイント※5は、毎月合計600ポイントまで獲得が可能です。

例えば1回のお買い物金額の合計が10,000円（税込）の場合、アカウント連携済みで100ポイントが還元され、アカウント連携済みの「dバリューパス」ご契約者であれば300ポイント、アカウント連携済みの「dバリューパス」ご契約かつAmazonプライム会員※4であれば500ポイントのdポイントが還元されます※6。

＜1回あたりのお買い物金額の合計が10,000円（税込）の場合のポイント還元※5※6※７の例＞

「dバリューパス」は、d払いなどの利用でたまるポイント特典や、コンビニ大手3社などで毎日使える割引クーポン、モバイルバッテリーサービス「CHARGESPOT」が使い放題になるなど、お客さまの日常のあらゆるシーンをカバーする特典を取り揃え、使うたびにおトクを感じていただけるサービスです。今回「ボーナスday※1」特典を追加し、より「特別なおトク」を提供します。

※1 1回あたりのポイント進呈上限は通常ポイント含めて500ポイントです。「ボーナスday」はドコモが主催しています。

※2 「ボーナスday」の対象となるお買い物かの判定は出荷日で行います。対象となる出荷日は5日午前0時から6日午後11時59

分までです。

※3 アカウント連携済みで還元される1%のポイントは、1回のお買物あたり100ポイントが進呈上限です。

※4 ドコモを通じてご登録されたAmazonプライム会員のお客さまが対象です。

※5 還元されるボーナスポイントはdポイント（期間・用途限定）です。

※6 ポイント進呈日は対象月の翌々月末ごろを予定しています。有効期限は進呈日を含めて62日間です。

※7 Amazonプライム会費・電子書籍など一部dポイント進呈の対象外となる商品・サービスがあります。

参考

「dバリューパス」の概要

「dバリューパス」は、約900種類のクーポンや約150種類のコンテンツや、コンビニや飲食店、映画館で使えるクーポン、「d払い」などの利用でたまるポイント特典を提供します。さらにモバイルバッテリーサービス「CHARGESPOT」の使い放題など、日常のあらゆるシーンをカバーする特典を取り揃え、使うたびにおトクを感じていただけるサービスです。

1. 提供開始日

2026年3月1日（日）

2. 月額ご利用料金

550円（税込）

3. 「dバリューパス」が提供する特典

（1）クーポン特典：コンビニ大手3社を中心とした毎日使える割引クーポンの拡充

・毎日・毎週の抽選キャンペーンを開催：

コンビニの様々な商品にご利用いただける100円お買い物券など、おトクなクーポンが当たる抽選を

毎日開催

また毎週金曜日にはからあげやコーヒーなどのコンビニの人気商品を約10万人へ抽選でプレゼント

・約900種類以上の店舗クーポンの提供：

コンビニやドトールコーヒーショップ、松屋などの飲食店や、小売店にてご利用いただける画面提示

型割引クーポンを常時提供

・映画鑑賞の定額割引クーポンの提供：

全国の映画館でご利用可能な最大500円の鑑賞割引クーポンを提供

（２）d払い・dポイント特典：d払いなどの利用でたまるポイント特典の拡充

・d払い決済でのポイント還元：

コンビニなどのd払い加盟店にて決済された際、外れなしの抽選でdポイント（期間・用途限定）を

1ポイントから最大700ポイント還元

（３）人気サービスの使い放題

・ モバイルバッテリーサービス「CHARGESPOT」※1※2の使い放題：

駅やコンビニなど、全国に約5万5千台設置されている「CHARGESPOT」が使い放題

4. その他

※1 日本国内でのレンタルが対象となります。一部のテーマパーク、スタジアム、大学、医療機関など、通常とは異なる料金

が設定されている場所では、使い放題が適用されません。

※2 その他の注意事項などについてはCHARGESPOT使い放題に関する詳細ページをご確認ください。

（https://chargespot.jp/campaign/sugotoku/?eventCode=SGTKoth000485）