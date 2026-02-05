移動スーパーで山積する車両課題を構造から見直す トヨタグループのアイデアと技術で生まれたモジュール式移動スーパー車両『いちばキャビン』2月18日発売
トヨタ・コニック・プロ株式会社（本社：東京都千代田区神田淡路町 2-101 ワテラスタワー、代表取締役社長：武田 淳一郎、以下「トヨタ・コニック・プロ」）は、課題が山積する移動スーパー車両に対して、トヨタグループのアイデアと技術を活かし、構造からの解決を目指したモジュール式移動スーパー車両『いちばキャビン』を、2026 年2月18日（水）に発売します。従来のエンジン直結式とは異なるモジュール式のシンプルな構造を採用することで、移動販売車の燃料代や維持・修理に関する課題の解決を図ります。
■移動スーパー事業の現場課題を起点にモジュール式構造を発想
移動スーパー事業を取り巻く環境が厳しさを増す中、トヨタ・コニック・プロは、まず机上の検討ではなく、実際に移動スーパー事業者の現場に入り込み、日々の運営の中で何が負担になっているのかを事業者起点で丁寧に聞き取ることから開発を始めました。
その中で、燃料消費や維持費の負担、故障時の対応や事業停止リスクなど、共通する課題が浮かび上がり、車両を複雑に改造している構造そのものに起因していることが明らかになりました。
そこで当社は、移動販売車の構造自体を見直す必要があると判断し、モジュール式という新たな発想による開発に着手しました。
■モジュール化によってもたらされる３つの特長とさらなる拡張性
『いちばキャビン』は、車両・電源・コンテナ・冷蔵機をそれぞれ独立させたモジュール式構造を採用しています。各機能を分離することで、必要な機能を柔軟に組み合わせることが可能となり、移動スーパー車両の機能拡張や用途に応じた価値を組み合わせることを実現します。
特長１.：燃料消費量・環境負荷削減
従来の移動販売車は、冷蔵庫の動力が車両のエンジンと一体となっているため、冷蔵を続けるために停車中もアイドリングが必要でした。
『いちばキャビン』では冷蔵装置に株式会社デンソーの小型モバイル冷凍機『D-mobico』(※１)を採用し、ポータブルバッテリーを動力源とすることで、アイドリングを不要としました。
その結果、当社調べでは燃料消費量が従来の車両に比べ約60%改善（※２）。停車時の排気ガス排出を抑制するとともに、車両周囲の排熱を抑えることで、販売現場環境の改善にも寄与します。
※1 D-mobicoは株式会社デンソーの登録商標
※2 燃料消費量は当社にて定めた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費量は異なります
特長２.：維持コスト削減
従来のエンジン直結式構造では、冷蔵機関連の専用パーツが多く、定期的なメンテナンスや交換が必要となっていました。一方、『いちばキャビン』は冷蔵装置にD-mobicoと電源にポータブルバッテリーのみを採用。各機能を独立させた構造とすることで専用パーツの使用を抑え、整備・交換の負担を軽減します。これにより維持コストの低減が期待できます。
特長３.：故障トラブル時の円滑な対応と運用負荷の軽減
従来は、車両・冷蔵機のいずれかに不具合が生じた場合でも、車両全体を専門工場に入庫する必要があり、原因特定や修理に時間を要するという課題がありました。
各機能が分離構造の本製品は、故障時の原因特定が容易であり、かつ冷蔵機や電源を交換可能な仕組にすることで復旧までに要する時間を短縮。移動販売事業の迅速な再開に寄与します。
また、運用面での負担軽減を目的として、IoTサービス『D-FAMS』(※)のオプションサービス設定を検討しています。D-FAMSは車両の位置情報や温度データなどを遠隔で管理できます。またD-mobicoの送風停止や冷媒漏れ等の異常を検知することで、トラブルの原因特定や計画的な車両運行に貢献することを目指しているサービスです。
※D-FAMSは株式会社デンソーの登録商標
■商品概要
以下は、法人向けに提供する「いちばキャビン標準パック」について、車両・付帯サービス等を含めた
商品内容の一例です。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58285/table/95_1_41f824bbe885e3c6a0a0ff5d55c5b17e.jpg?v=202602060221 ]
※ ポータブルバッテリーはリース料に含まれません
※ D-mobico見守りサービス『D-FAMS』は企画検討中のサービスです。今後市場ニーズを調査の上商品化を検討予定です
いちばキャビン標準パック車両仕様・標準付属品
※ 上記プラン（いちばキャビン標準パック）はご契約の時期・地域によりリース料金が変動する可能性があります
※ 上記プランは一例です。お客様のご要望に応じたプランをご提案させていただきます
※ リース終了時の車両の取扱（返却／買取／再リース等の対応およびリース終了時の車両の残存価格と実際の査定価格との差額の清算）は契約の時期・内容により変動する可能性があります
■今後の展開
スーパーマーケットトレードショー2026に初出展
2026年2月18日(水)～2月20日(金)に幕張メッセにて開催される「スーパーマーケット・トレードショー2026」にトヨタ自動車のマルチユースバッテリーEV『e-Palette』とともに初出展いたします。
実際に製品をご覧いただけるだけでなく、地域共創型プラットフォーム『このまち市場』が推進する地域共創の事例や、移動販売のビジネスモデルのご提案も実施します。また発売にあたり個別相談会のご予約も優先的に受付いたしますので、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。
参考：出展に関するリリース https://konomachi-ichiba.studio.site/news/News20120
【出展概要】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58285/table/95_2_18b006e1f18ea7a99390ff1b9240b7a7.jpg?v=202602060221 ]
※本イベントは事前登録制のため、ご来場の際はイベント公式ホームページをご確認ください
スーパーマーケット・トレードショー2026公式ホームページ：https://www.smts.jp/jp/index.html
トヨタ・コニック・プロは、これからもトヨタグループの一員として、“一人ひとりの幸せ”のため、
モビリティ領域から拡がる持続可能な未来に向けて挑戦してまいります。
【『いちばキャビン』に関するお問い合わせ先】
トヨタ・コニック・プロ株式会社
このまち市場セクター 担当：林・鈴木・橋爪
Mail：konomachi-ichiba@toyotaconiq.co.jp
■会社概要
■社名：トヨタ・コニック・プロ株式会社
■設立：2021年1月(創立1949年3月)
■資本金：50百万円
■株主：トヨタ・コニック株式会社（100%）
＜トヨタ・コニック株主：トヨタ自動車株式会社(66%)、株式会社電通グループ(34%)＞
■代表者：代表取締役社長 武田 淳一郎
■事業内容：トヨタ自動車及びトヨタグループなどのマーケティングサービス・コンサルティング事業、モビリティサービス事業など
■ウェブサイト：https://toyotaconiq-pro.co.jp
【本リリースに関するお問い合わせ先】
トヨタ・コニック・プロ株式会社 広報担当：河本
Mail：tqhp_release@toyotaconiq.co.jp