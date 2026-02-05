『不動産×AI×グローバル』を軸にAI事業とツール開発を開始 - 「人を置き換えないAI」で、次の10年の不動産サービスを見据える｜THE BRIDGE株式会社

THE BRIDGE株式会社

都心不動産や日本各地のリゾート物件など、高級不動産仲介をグローバルに展開するTHE BRIDGE（ザ・ブリッジ）株式会社(https://thebridge-jp.com/)（本社：東京都中央区、代表取締役社長：金万坤）はこのたび、『不動産×AI×グローバル』をテーマに、社員の知識力と対応品質を底上げするAIツールの開発を開始したことをお知らせします。本取り組みは、業務効率化を目的とした単なるDXではなく、「人間とAIの協業」によって不動産サービスの品質を中長期的に高めていくことを目的としています。

AI事業開始の背景

なぜ今、不動産会社がAI事業に取り組むのか

THE BRIDGE株式会社のロゴ

高級不動産取引においては、正確で網羅的な情報提供はもちろん、クライアントとの信頼関係の構築が極めて重要です。さらに近年は、日本語に限らず、英語・中国語・韓国語など、さまざまな言語・文化的背景を持つクライアントへの対応と正確な情報提供の重要性が増しています。

一方で、不動産業界全体として

- 知識やノウハウの属人化- 膨大な情報が整理されていない- 海外顧客対応における言語的負荷- クライアントが必要とする情報の多様化

といった課題も顕在化しています。

THE BRIDGE株式会社（以下、THE BRIDGE）はこうした状況を踏まえ、「AIに任せるべきこと」と「人間が担うべきこと」を切り分け、人とAIが協業することで、より高い価値提供が可能になるのではないかと考えてきました。

AI事業の概要

社員全員を“不動産のプロフェッショナル”へ

こうした背景を踏まえ、THE BRIDGEはAI活用の第一歩として、「社員全員を“不動産のプロフェッショナル”にする」AIツールの開発に着手しました。これは、日々更新される物件情報、法務・税務・取引慣行や制度理解など、膨大な情報を体系的に整理・蓄積するツールです。そして、蓄積されたナレッジを社員全員が共有し、経験の浅い社員にも質の高い顧客対応を可能にします。

今回開発を開始したAIツールでは、

- 社内ナレッジ（過去資料・取引事例）の蓄積と体系化- 不動産取引や税務など、公開されている社外知識の参照・活用- 日本語・英語・中国語（簡体／繁体）・韓国語への多言語対応

を通じて、新入社員でもベテラン社員と同等の知識水準で顧客対応ができる環境づくりを目指します。

代表取締役コメント

「AI事業というと顧客対応のAI化やチャットボットの活用が目立ちますが、私たちはまず“足元（社内）”から整えることが重要だと考えました。不動産のプロフェッショナルとして必要な知識を経験年数に関わらず誰もが活用し、言語の壁を超えてすべてのお客様に最高のサービスを提供できる環境をつくること。それが、不動産業界に置けるAI活用の第一歩だと考えています」 - THE BRIDGE株式会社代表取締役・金万坤

AI事業におけるTHE BRIDGEの考え方

「人を置き換えないAI」という選択

代表取締役・金万坤

THE BRIDGEは、AIにクライアント対応を全面的に任せることはしません。クライアントとの信頼関係の構築、言語化されていない要望を汲み取る力、状況に応じた柔軟な判断――これらは、人間にしか担えない価値だと同社は考えています。

同時に、

- 情報の整理・体系化- 知識の可視化- 多言語対応の補助

といった領域でAIが社員を支え、各社員が本来注力すべき「対話」や「判断」の質を高める存在になることで、クライアントに寄り添う人間中心の価値創造を目指します。そして、AIを活用して知識の民主化を図り、社員全員がより高いレベルでのグローバル対応力を身に付けることを目的としています。

AI事業の展望

不動産業界におけるAI活用のスタンダードを提供

本事業を通じて得られた知見をもとに、THE BRIDGEはAIを自社のコア競争力として育成します。中長期的には、信頼できる事業パートナーへの展開も視野に入れ、不動産業界におけるAI活用のスタンダードを提供できる存在を目指します。THE BRIDGEは「不動産×AI×グローバル」という軸を掲げ、次の10年を見据えた挑戦を続けています。

THE BRIDGE株式会社 - 企業情報

人と不動産の架け橋、世界と日本の架け橋

THE BRIDGE（読み：ザ・ブリッジ）株式会社は、「人×不動産×グローバル」をテーマに、不動産や地域のその唯一無二の個性を見い出し連携させることによって、より幸せで豊かな人生、街、都市、そして世界を実現することを目指しています。採用と組織づくりにおいては、多言語及び多文化への理解を持ったプロフェッショナル集団を組成し、不動産の売買・賃貸における仲介業務及び日本企業の海外進出や海外から日本への投資におけるコンサルティング業務を中心に、高品質なサービスを提供しています。

THE BRIDGE株式会社 - 概要

■社 名 ：THE BRIDGE株式会社（THE BRIDGE Co., Ltd.）

■所在地 ：東京都中央区銀座 5-11-12

■代表者 ：代表取締役・金万坤

■事業内容：不動産の売買、賃貸、仲介、管理業／宅地建物取引業／日本企業の海外進出コンサルティング／インバウンド投資コンサルティング／法人設立、ビザ顧問等

■免許登録：宅地建物取引業者免許／東京都知事免許 (01) 第111031号

■バリュー：

・多言語及び多文化への理解を持ったプロフェッショナル集団であること

・人とのご縁、不動産とのご縁を一つ一つ大切に誠心誠意取り組むこと

・お客様に選んでもらう仕事であることを理解し、高い価値を提供すること

・従業者に選んでもらう職場であり続け、幸福になる機会を提供すること

■「五方良し」：従業員、お客様、取引先、地域社会、株主・投資家の全員が幸せになる取引とビジネスを実現します。

■ミッション：

世の中には、同じ人も、同じ不動産も、同じ地域も存在しません。皆、独自の個性や特徴をもっています。我々は人や不動産や地域のその唯一無二の個性を見い出し、さらに連携させることによって、より幸せで豊かな人生、街、都市、そして世界を実現していきます。