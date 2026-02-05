クリニック・診療所の新規開業時に“本当に必要な機能”だけを厳選した、診療予約・受付管理システム「Qubeスターターパック」を提供開始。

ドクターキューブ株式会社

ドクターキューブ株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：小山恭之）は、全国6,400件以上の医療機関に導入されている予約・受付システムの実績とノウハウをもとに、新規開業医向けの新プラン「Qubeスターターパック」を開発・提供開始いたしました。

弊社はこれまで、25年にわたり医療機関向け予約・受付システムを提供し、豊富な機能、柔軟な運用設計、そして導入後も寄り添うサポート体制により、全国のクリニック運営を支えてまいりました。

■ 開発のきっかけは、開業準備中の医師からの「切実な声」

近年、医療業界では超高齢化の進行による医療費の増大や、医療従事者不足といった課題が顕在化しています。

その一方で、地域医療への貢献を志し、新たにクリニック開業に挑む医師は決して少なくありません。

私たちが多くの開業予定医師の方々とお話しする中で、共通して聞こえてきたのが、

「開業時はとにかく初期費用がかかる」

「予約システムは妥協したくないが、コストは抑えたい」

「後から後悔しないシステムを最初から入れたい」

という、非常に現実的で切実な声でした。

■ 「安い」だけでは意味がない。25年の経験から導き出した答え

開業時には、医療機器や内装、各種設備投資など、多くの初期費用が発生します。

その中で予約システムは「後回しにされがち」な一方、実際の運用が始まると、医院運営の要となる存在です。

そこでドクターキューブは単に価格を抑えた簡易的なプランを作るのではなく、既存ユーザー医院様の長年の運用実績

「開業時に導入しておけばよかった」というリアルな声

「最初からあった方が便利だった」という具体的な改善要望

これらを徹底的に分析しました。

その結果、「開業時に本当に必要な機能」を厳選しつつ、“あると助かる機能”も標準で備えた、実用性重視のパッケージとして誕生したのが「Qubeスターターパック」です。

■ 低価格でも、妥協しない「現場目線の使いやすさ」

Qubeスターターパックは、低コストでの導入を実現しながらも、

日々の運用でストレスを感じさせない操作性と、医院運営に必要な機能性を両立しています。

患者さんにとっては「安心して通えるクリニック」

スタッフ様にとっては「業務負担を軽減できる仕組み」

医師にとっては「無理のない運用と経営効率化」

これらを同時に実現できる設計としました。

また、導入時の設定や運用開始までのサポート体制も、25年にわたり培ってきた弊社のノウハウを活かし、スムーズな立ち上げを支援します。

■ 開業という大きな一歩を、確かな実績で支えたい

ドクターキューブは、「これから開業される先生方が、患者さんにとって安心できるクリニックを、無理のないコストで実現できること」を何よりも大切にしています。

25年の実績と、全国6,400件以上の医療機関と共に歩んできた経験をもとに、

Qubeスターターパックを通じて、これからのクリニック開業を全力でサポートしてまいります。

Qubeスターターパックに含まれる主な機能

新患・再来予約

再診予約はもちろん、新規開業時には新患予約も受け付け可能です。患者数の増減や診療内容に応じて、新患予約の受付設定を柔軟に変更できます。

順番・時間・時間枠予約対応

診療科ごとの運用に合わせて「順番予約」「時間予約」「時間枠予約」を柔軟に選択・変更でき、併用も可能です。待合室の混雑緩和や感染症対策にも効果的で、状況に応じた予約設定がドクターキューブの強みです。

電子カルテ・レセコン連動

医療DX化に欠かせない電子カルテやレセコンと連携することで、診療状況の自動更新や患者へのリマインド送信が可能になり、患者情報の二重登録も不要になります。

※連携内容は各カルテメーカーの仕様に準じます。また連携費用はカルテメーカーによって費用が異なる場合がございます

院内表示ディスプレイ

診察中の患者情報（時間・順番）や診察室ごとの進行状況を確認でき、サイネージ表示など多彩なテンプレートを利用できます。

診察室への呼出しも可能です。

※別途モニターの準備が必要です。

簡易問診

診療科別のテンプレートを用意しており、新規作成や修正も自由に行えるため、便利に利用できます。

訪問サポート

弊社スタッフが訪問し、親切丁寧に機器の設置や操作方法の説明を行います。

＜詳細・デモのご案内＞

Qubeスターターパックの詳細や、

実際の操作感をご確認いただけるオンラインデモについては、

以下のページよりご案内しております。

新規開業予定の医師の方 :https://jtc.doctorqube.com/starterpack/index.php#contact

医師以外の方からのご紹介・お問合せ :https://jtc.doctorqube.com/starterpack/index3.php#contact

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=X4JdJIuOpBI ]