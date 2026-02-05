【バレンタイン限定出店】新宿弁天町のショコラテリーヌ専門店「F CHOCOLAT」がエキュート大宮に初登場！2月15日（日）まで開催中

株式会社アイフォレスト

新宿弁天町に店舗を構える“満たす”をコンセプトにしたチョコレートブランド「F CHOCOLAT（エフショコラ）」（運営：株式会社アイフォレスト）は、2026年1月26日（月）から2月15日（日）までの期間、エキュート大宮（JR大宮駅構内）に期間限定で出店いたします。エキュート大宮への出店は、ブランドとして今回が初めてとなります。

■ 出店の背景

“満たす”ショコラテリーヌ

「日常に、よりみちをするようなワクワクを」という想いを込めて、バレンタインシーズンに賑わうエキュート大宮へ初出店いたします。 新宿の店舗で愛されている、濃厚なショコラとザラメのザクッとした食感が特徴の「ショコラテリーヌ」を、より多くの方に知っていただき、今後のギフトやお手土産の新たな選択肢としていただくことを目指しています。

■ 注目のラインナップ

看板商品のショコラテリーヌに加え、自分へのご褒美やギフトに最適なショコラタブレットをご用意しております。

ショコラテリーヌ（フル/ハーフ/カット） ブランドの代名詞。カカオ濃度70％の厳選チョコレートを使用し、約1年かけて試行錯誤を繰り返し完成した一品です。ひとくちで満たされる濃厚な味わいと、底に敷いたザラメの新食感をお楽しみください。

ショコラタブレット（全5種） 「Relax × Strawberry」や「Energy × Apple Pie」など、その時の気分に合わせて選べる5つのフレーバーを展開。洗練されたパッケージはバレンタインのギフトにも最適です。

■ 催事概要

開催期間：2026年1月26日（月）～2月15日（日）

場所：エキュート大宮 H-6区画（よりみちマーケット内）

営業時間：

月～土：10:00～21:00

日・祝：10:00～20:30 ※連休の場合は最終日が日・祝営業となります。

■ F CHOCOLAT（エフショコラ）について

F CHOCOLAT（エフショコラ）新宿弁天町店

F CHOCOLAT（エフショコラ）新宿弁天町店

“満たす”をコンセプトにしたチョコレートブランド。

F CHOCOLAT の『F』は Fullness の頭文字をとっています。

ひとくち食べただけで満たされる、カカオ濃度70％のショコラテリーヌは、約1年かけて様々なショコラティエやパティシエから知恵をもらい、試行錯誤の末にたどりついたものです。

F CHOCOLAT（エフショコラ）だけの大人味あふれる濃厚なカカオ体験をぜひご堪能下さい。

【F CHOCOLAT（エフショコラ）新宿弁天町店 概要】

住所 ：〒162-0851 東京都新宿区弁天町30 1階

営業時間：11:30～19:00

営業日 ：月・木・金（※第1土曜・第3日曜は営業）

公式オンラインストア：https://fchocolat.com/

メールアドレス：contact@ai-forest.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/f_chocolat_tokyo/