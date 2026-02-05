企業の勝利を「設計」する。【BtoB専門】社外CMOによるマーケティング機能実装サービス『THE CENTAUR（セントール）』提供開始

Freimaak株式会社

Freimaak（フライマーク）株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：遠藤 明豊）は、BtoB企業専門に、戦略設計から実務・実装までをワンストップで提供する次世代型の社外CMOサービス『THE CENTAUR（セントール）』の正式提供を開始いたします。

「情熱や根性では、市場は動かない」--。 日本サムスン、オムロン、そしてAI CROSSでのIPO経験といった「巨大組織とベンチャー双方の内側」で構造を見てきた代表の遠藤が、企業の成長を阻害するボトルネックを特定し、「再現性のある戦略」を組織に実装します。

■ 社外CMOサービス「THE CENTAUR（セントール）」について

「戦略」と「実行」を分断させない、マーケティング業界の「水平分業モデル」。

クライアントと共に戦略を創り上げ、その戦略に基づく施策を生成AIも活用して「高速実行」します。事業推進の「右腕」として課題解決のリソースを提供し、そのノウハウを「仕組み」として貴社内に蓄積。

人に依存しない、強靭なマーケティング基盤を実現します。

■ 背景：「マーケティング機能のファブレス化」という必然

激化する採用難と賃上げ圧力により、中小企業が自社で高度なマーケティング人材を確保・育成することは、採用コストやカルチャーフィットの観点からも、極めて高い経営リスクを伴う時代となりました。

そこで今、求められているのは「人の増員」ではなく、「マーケティング機能のファブレス化（水平分業）」です。 多くの企業が抱える「制作しても売上につながらない成果物」や「社長や責任者による実務の兼務」といった課題は、努力不足ではなく、マーケティングという機能を外部に切り出せていない「構造の欠陥」に起因します。

Freimaakは、助言のみのコンサルティングや指示待ちの制作会社ではなく、企業の「右腕機能」そのものとなり、「再現性のある」戦略と実行プロセスを企業内に実装。持たない経営による「戦略的勝利」を実現します。

■ 次世代型 社外CMOサービス『THE CENTAUR』の3つの特徴

BANI時代に対応した企業戦略が重要1. 戦略と実行の完全統合

月2回の戦略定例を通じて、経営課題から逆算した「勝ち筋」と優先順位を設計。その上で、問い合わせ獲得用LP、営業資料、動画セールスレター（VSL）といった戦略実行のために必要な、具体的な「武器」を、Freimaakが責任を持って実装まで完結させます。

ホームページから登録不要でダウンロード可能な「『組織のボトルネック』構造分析レポート」からの抜粋2. 異能の接続：経験 × AIによる「超速プロトタイピング」

生成AIを「思考や制作物の超速プロトタイピング装置」として活用します。代表の遠藤がグローバル企業やIPOの現場で培った「知見」をAIに接続することで、通常数ヶ月を要する戦略の具体化や試作をわずか数日で完了。検証回数を圧倒的に最大化し、勝利を確信へと変えます。

3. 属人化を止め、ノウハウを組織の資産にする

「あの人がいないと回らない」という状況を打破します。成果物と一緒に「なぜ売れたか」の論理と手順を納品するため、勝ちパターンが社内に資産として残り、自走可能な組織作りを支援します。

■ 代表メッセージ：弱者が巨人に勝つための「構造」を創る

Freimaak株式会社 代表取締役 遠藤 明豊

「私は日本サムスンやオムロンといった『巨人』の内部で、勝利がいかに論理的に設計されるかを学んできました。またIPOベンチャーでは泥臭く、粘り強く勝利に邁進する姿勢を体得しました。

Freimaak（フライマーク）という名は、個々の異能を接続して単独では不可能な勝利を掴んだ『ブレーメンの音楽隊』に由来します。

私たちはまだ、実績も知名度も十分ではない『弱者』かもしれません。だからこそ、志を同じくする一社一社の企業様と深く繋がり、泥臭く、徹底的に勝利に向き合います。

奇跡のような大金星ではなく、論理で設計された『再現性のある勝利』を、共に創り上げましょう。

■ 共創パートナーの選定について（ボトルネック診断）

Freimaakは、貴社のビジネスを成長させる「同志」です。

最高密度の戦略品質を維持するため、一度に深く関われる社数には限りがございます。そのため、まずは無料の「ボトルネック診断（60分）」を通じて、私たちが提供する機能が貴社の勝利に最大限貢献できるかを確認してください。

診断内容：

「売上の目詰まり」の正体を特定し、症状改善の3ステップを提示。

対象：

丸投げではなく、自社の構造変革を共に志す「熱意ある経営者・事業責任者様」。

【ボトルネック診断のご予約・詳細】

Freimaak株式会社 公式サイト：https://www.freimaak.com/