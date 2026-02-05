アナログ盤回帰と「場」の再評価が進むいま、レコード店を社会と文化の交点として捉え直す初めての研究書、『レコード店の文化史』を２月10日発売！ 識者からの推薦コメントも。
株式会社ディスクユニオン（千代田区／代表取締役：広畑雅彦）の出版部DU BOOKSは、2026年２月10日（火）に『レコード店の文化史』を刊行します。
本書は、音楽研究・社会学・文化史・都市研究に携わる多国籍の研究者・批評家が、ポピュラー音楽研究、レコード産業史、都市文化論、若者文化史、社会主義圏の文化政策、ディアスポラ研究などを背景に、レコード店を読み解いた初の試みです。
本書は全国の書店、ネット書店、ディスクユニオンほかで発売されます。
本書を今こそ読むべき３つの理由。
1）アナログ盤再評価の背景を「場所」から読み解く
ヴァイナル復権や独立系店舗再評価の動きを、消費トレンドではなく、レコード店という〈場〉の社会的機能から捉え直します。
2）世界各地の具体例が示す、レコード店の多様な役割
ロンドンのレゲエ店、ナイジェリアの音楽インフラ、パリや東京の店舗文化、社会主義圏の事例まで。レコード店が地域文化や政治・社会と結びついてきた歴史を明らかにします。
3）音楽研究・社会学・文化史を横断する決定的研究書
輪島裕介（大阪大学文学部・大学院人文学研究科教授／音楽学者）、南田勝也（武蔵大学教授／日本ポピュラー音楽学会会長）、大嶌徹（玉川大学学術研究所講師／音楽学）ほか、推薦コメントをいただきました。（推薦コメントは下記の商品紹介ページに掲載）
《書誌情報》
書名：レコード店の文化史
副題：グローバル・ヒストリーーーコミュニティ、都市、文化が交差する場所
原書：The Life, Death, and Afterlife of the Record Store: A Global History
編者：ジーナ・アーノルドほか
訳者：奥田祐士
ブックデザイン：戸塚泰雄（nu）
判型：A5判
製本：上製
ページ数：376ページ
予価：本体4,200円＋税
ISBN：978-4-86647-218-8
発売予定：2026年2月10日（火）
発売元：株式会社ディスクユニオン
発行元：DU BOOKS
商品紹介ページ：https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK376
