アナログ盤回帰と「場」の再評価が進むいま、レコード店を社会と文化の交点として捉え直す初めての研究書、『レコード店の文化史』を２月10日発売！　識者からの推薦コメントも。

株式会社ディスクユニオン（千代田区／代表取締役：広畑雅彦）の出版部DU BOOKSは、2026年２月10日（火）に『レコード店の文化史』を刊行します。



本書は、音楽研究・社会学・文化史・都市研究に携わる多国籍の研究者・批評家が、ポピュラー音楽研究、レコード産業史、都市文化論、若者文化史、社会主義圏の文化政策、ディアスポラ研究などを背景に、レコード店を読み解いた初の試みです。

本書は全国の書店、ネット書店、ディスクユニオンほかで発売されます。



本書を今こそ読むべき３つの理由。

1）アナログ盤再評価の背景を「場所」から読み解く

ヴァイナル復権や独立系店舗再評価の動きを、消費トレンドではなく、レコード店という〈場〉の社会的機能から捉え直します。



2）世界各地の具体例が示す、レコード店の多様な役割

ロンドンのレゲエ店、ナイジェリアの音楽インフラ、パリや東京の店舗文化、社会主義圏の事例まで。レコード店が地域文化や政治・社会と結びついてきた歴史を明らかにします。



3）音楽研究・社会学・文化史を横断する決定的研究書

輪島裕介（大阪大学文学部・大学院人文学研究科教授／音楽学者）、南田勝也（武蔵大学教授／日本ポピュラー音楽学会会長）、大嶌徹（玉川大学学術研究所講師／音楽学）ほか、推薦コメントをいただきました。（推薦コメントは下記の商品紹介ページに掲載）



《書誌情報》

書名：レコード店の文化史

副題：グローバル・ヒストリーーーコミュニティ、都市、文化が交差する場所

原書：The Life, Death, and Afterlife of the Record Store: A Global History

編者：ジーナ・アーノルドほか

訳者：奥田祐士

ブックデザイン：戸塚泰雄（nu）

判型：A5判

製本：上製

ページ数：376ページ

予価：本体4,200円＋税

ISBN：978-4-86647-218-8

発売予定：2026年2月10日（火）

発売元：株式会社ディスクユニオン

発行元：DU BOOKS

商品紹介ページ：https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK376

（※画像、テキストなどはご自由に転載ください）