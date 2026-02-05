高速リリース時代に求められる品質と堅牢性──手戻りゼロを目指す「開発×テスト×セキュリティ」3つの秘訣を解説する無料ウェビナー開催

株式会社SynX

株式会社SynX（本社：東京都、代表取締役CEO：西 潤一郎）は、株式会社モンスターラボ、株式会社MagicPodと共同で、無料オンラインウェビナー

「高速リリースでも手戻りゼロを目指す ─ 開発効率と堅牢性を両立する3つの秘訣」

を開催いたします。

■ 開催背景

SaaS、ゲーム、Web／モバイルアプリの開発現場では、機能追加や仕様変更のスピードが加速する一方で、開発プロセスは年々複雑化しています。

その結果、

・リリース直前に不具合や脆弱性が集中する

・影響範囲の把握が難しく、手戻りが頻発する

・セキュリティ対応が後工程に偏り、リリースリスクが高まる

といった課題が、多くの開発組織で顕在化しています。

本ウェビナーでは、こうした課題に対し「体制づくり」「テスト戦略」「セキュリティ運用」 の3つの観点から、

・早い工程でリスクを検知するためのプロセス設計

・脆弱性を前倒しで発見・解消する仕組みづくり

・開発サイクルに無理なく組み込めるセキュリティチェックの考え方

を、各社の実践事例を交えながら具体的に解説します。

▼ 無料ウェビナーの詳細・お申し込みはこちら

https://www.its-lp.synx.co.jp/security_202603?organizationId=2071&utm_source=prtimes&utm_medium=ref…(https://www.its-lp.synx.co.jp/security_202603?organizationId=2071&utm_source=prtimes&utm_medium=ref%E2%80%A6)

■ ウェビナー概要

タイトル：

高速リリースでも手戻りゼロを目指す─ 開発効率と堅牢性を両立する3つの秘訣

日時

ライブ配信 ：2026年3月3日（火）11:00～12:00

アーカイブ配信：2026年3月5日（木）11:00～12:00 / 16:00～17:00

2026年3月11日（水）11:00～12:00 / 16:00～17:00

開催形式：オンライン（FanGrowth）

参加費：無料

■ こんな方におすすめ

・高速な開発と品質担保の両立に課題を感じている方

・脆弱性対応やセキュリティチェックが後手に回りがちな組織

・手動・自動化・AIを含めたテスト戦略を見直したい方

・開発プロセスにセキュリティを組み込んでいきたい部門の方

・CTO／開発責任者／PdM／開発マネージャーの方

■ アジェンダ（60分）

株式会社モンスターラボ

「開発スピードと品質を両立する体制構築の考え方」

株式会社MagicPod

「リリース直前に慌てないために

― 開発初期から考えるテスト設計のポイント」

株式会社SynX

「開発サイクルに組み込むセキュリティチェック運用」

▼ ウェビナーの詳細・お申し込み

■ 株式会社SynX（シンクス）について

株式会社SynXは、インフラ・クラウドネットワーク・アプリケーションの

設計・開発から運用・保守、DX推進、セキュリティ対策までを

ワンストップで支援するテクノロジー企業です。

特にセキュリティ領域においては、

脆弱性診断やペネトレーションテストの知見を活かし、

DevSecOps／Shift Leftの考え方に基づいた

「開発プロセスに組み込まれたセキュリティ運用」 の実現を支援しています。

会社HP:https://www.synx.co.jp