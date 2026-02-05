CREATIP、NAVERの2026年海外戦略代理店「Global Growth Partner（GGP）」に選定

株式会社CREATIP

・NAVERの海外広告主成長を牽引する「Global Growth Partner」に公式選定

・日本・台湾に続き、今年ベトナム支社設立を本格推進…アジアネットワークを基盤にイン・アウト

バウンド市場を掌握

デジタルマーケティング専門企業のCREATIP（代表：コン・ドゥギル）は、NAVERが主催する「2026

海外戦略代理店（Global Growth Partner、以下GGP）」プログラムの公式パートナーに最終選定されたと発表しました。

NAVERのGGPは、海外広告主の開拓に必要な広告営業・運用・プロモーションなどをパートナー企

業に包括的に支援する公式パートナーシッププログラムです。今回の選定において、NAVERは海外広

告主向けの営業力、キャンペーン運用経験、実効性のある営業戦略を主要評価項目としました。

CREATIPは、日本を含む海外企業の韓国進出と韓国企業の海外進出の双方を網羅する独自のグローバルマーケティング力が評価され、最終パートナーに選定されました。現在運営中の日本・台湾支社に続き、今年はベトナム支社の設立を本格的に推進するなど、アジア市場におけるグロー

バル拠点を急速に拡大しています。

CREATIPはこのグローバルネットワークを基盤に、海外広告主と緊密に連携し、NAVERプラットフォームに最適化された戦略立案からキャンペーン運用まで、韓国市場進出の全プロセスを支援する「架け橋」としての役割を担う予定です。特に、NAVERのデータ構造に最適化されたAIベースのキャンペーン分析・運用ノウハウを融合させ、グローバル広告主の成果最大化を目指します。

今回の選定により、CREATIPは2026年のNAVER公式パートナーとして「GGP公式バッジ」を獲得し、NAVERとのキックオフミーティングを皮切りに、グローバル広告主の誘致およびキャンペーン高

度化に向けた戦略的協業を本格化させます。

これにより、NAVERの公式支援体制を基盤に、海外広告主の韓国市場定着をより体系的に支援できるようになります。

CREATIPのコン・ドゥギル代表は「日本・台湾に続きベトナムまで拡大するグローバル支社網は、CREATIPがインバウンド・アウトバウンド双方を担うクロスボーダーハブへと成長したことを意味します。強固な現地インフラと、NAVERプラットフォームに特化したデータ・AIマーケティング力を武器に、グローバル広告主の韓国進出成功事例を継続的に創出していきます」とコメントしました。

一方、CREATIPはグローバル拠点拡大とAIアドテック高度化の二軸を成長エンジンに、毎年急成長を続けており、国内外ブランドの成長を牽引する中核パートナーとしての地位を確立しています。

