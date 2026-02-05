「炭から始める気候アクション」がスタート！（協賛企業募集中）

公益財団法人京都市環境保全活動推進協会

公益財団法人京都市環境保全活動推進協会（所在地：京都市伏見区深草池ノ内13、理事長：新川達郎）は、持続可能な社会の実現を目指し、バイオマス有効活用推進事業「炭から始める気候アクション」を展開しています。

「炭から始める気候アクション」は、炭に関わる様々なプログラムを入口として、炭を燃やさず生活に取り込むことで脱炭素に繋がるライフスタイルを提案するワークショップの総称です。炭を燃料として使用するのではなく、暮らしの中に取り入れることで、結果的に大気中のCO2を減らすこと（脱炭素）につながり、地球温暖化問題の対策に寄与することができます。

【Webページ】https://keaa.or.jp/our-work/other/sumikara

ワークショップの例：深草の竹炭で墨汁づくりワークショップ～自然素材であなただけの作品を～

当協会が所在する伏見区では、国が進める「脱炭素先行地域」に選定された京都市の中心エリアとして、持続可能なライフスタイルへの転換を目指した機運醸成に取り組んでいます。

この度、このような取組の一環として、京エコロジーセンター（指定管理者：公益財団法人京都市環境保全活動推進協会）は、京都市伏見区役所深草支所との共催で、身近な公共空間である小学校施設を活用し、深草の竹から作った竹炭を用いた墨汁作りを体験しながら、炭の持つ力や地球環境について楽しく学び、交流しながら実践できるワークショップ「～炭から墨まで“ふしぎ”発見！～深草の竹で墨汁づくり」を開催します。

【Webページ】https://keaa.or.jp/info/6700

協賛のお願い

「炭から始める気候アクション」は、脱炭素につながるアクションを応援する企業の皆様のご協賛により運営されています。協賛金は、事業の拡大展開に使用されるほか、使用する炭の原料である竹材や木材の購入にも充てられます。結果として、放置竹林問題や森林保全に取り組む団体への支援にも繋がります。

協賛をご希望の方は、詳細をメールにて送信させていただきますので、下記の内容を明記の上、以下のアドレス（biomass@keaa.or.jp） までお送りください。

1. 会社名

2. 部署名

3. ご担当者名

4. 電子メールアドレス

5. 郵便番号

6. 住所

7. 電話番号(FAX)

8. お問い合わせ内容

公益財団法人京都市環境保全活動推進協会について

公益財団法人京都市環境保全活動推進協会は、持続可能な社会（脱炭素社会・循環型社会・自然共生社会）を実現するため、市民・事業者・行政・教育機関と連携を強め、広く環境保全活動を推進することにより、環境に配慮した市民の自主的な行動による地域社会づくりに寄与することを目的に設立された法人です。

【会社概要】

社名：公益財団法人京都市環境保全活動推進協会

所在地：京都市伏見区深草池ノ内13

理事長：新川達郎

事業内容：環境意識の普及、啓発、環境情報の発信、環境保全に関する調査、研究、環境教育及び人材育成、環境保全のための市民、事業者等との連携、支援、環境意識の向上のための国際的な連携、支援、環境保全活動に関する施設の管理運営等

設立： 2001年

HP：https://keaa.or.jp