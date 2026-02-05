One人事、「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて「High Performer」「Leader」を受賞

One人事株式会社

One人事株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：唐沢雄三郎）が提供する、ワンストップ人事労務システム「One人事」は、「ITreview Grid Award 2026 Winter」にて「人事評価システム」総合部門で3年連続High Performerを、「タレントマネジメントシステム」総合部門で6期連続、中小企業部門で8期連続のLeaderを受賞したことをお知らせします。

「One人事」紹介ページ https://www.itreview.jp/products/onehr/reviews

◼️ITreview Grid Awardとは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品を表彰します。

「ITreview Grid Award 2026 Winter」では、ITreviewに集まった約15.1万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。

2026 Winter 結果：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

One人事の受賞カテゴリー

人事評価システム：https://www.itreview.jp/categories/personal-evaluation

タレントマネジメントシステム：https://www.itreview.jp/categories/talent-management

◼️「One人事」とは

有償利用ユーザー数60万人を突破！労務管理、勤怠管理、給与計算、タレントマネジメント、ワークフローの業務効率化を真のワンストップで実現する人事労務システムです。API連携ではなく、独自のOneデータベースによってすべての人材情報を一元管理。社員の成長と業務の効率化を全面的に支えます。

・サービスHP：https://onehr.jp/

・コーポレートHP：https://onehr.co.jp/

