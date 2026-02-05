＜SUQQU＞その日の肌を、その日の艶で。なりたい艶で遊ぶ、２つの新ルース パウダー発売

株式会社エキップ

ベースメイクの最後の工程だからこそ、ルース パウダーは肌の印象を自在に変化させ、メイクアップの楽しさを存分に表現できる存在であるとSUQQUは考えます。

大人の肌を彩る艶の表現力に真摯に向き合い続けるSUQQUから、肌の艶感も日ごとに選べる、異なる2種の艶感のルース パウダーが登場します。

オイルに満ちたような濃密な輝きの艶と、みずみずしい水面のような繊細な艶。

装いを変えるように、シーンや気分に合わせて異なる艶を自在に操り、その日の肌を彩って。

――――――――

SUQQU オイル リッチ グロウ ルース パウダー e＜パフ付＞

https://www.suqqu.com/ja/p/4973167027899

SUQQU シアー ルース パウダー e＜パフ付＞

https://www.suqqu.com/ja/p/4973167027905

容量：各15g 価格：税込 各7,150円（本体価格 各6,500円）

2026年2月6日（金）全国発売

――――――――

SUQQU オイル リッチ グロウ ルース パウダー e

しっとりとオイルで満たす、濡れ艶ルース パウダー

その名の通りオイルを高配合した、パウダーとは思えないほどの濡れたような艶を与える、SUQQUならではのルース パウダーが、さらに透明感のある豊かな輝きを纏い、登場。

配合オイルを見直し、パールのバランスを更新することで、ベースメイクの仕上げに高揚感を与えるような華やかな艶を宿します。

■しっとりとした艶やかな質感を演出するオイル配合

濃密なテクスチャーで密着力の高いオイルを厳選し、高配合。

オイルがパウダーをコーティングし、しっとりと肌に吸いつくように均一になじむため、乾燥しづらく美しい艶肌が長時間持続。

■華やかに煌めくホワイトクリアパールとグロウパウダー配合

大きさの異なるホワイトクリアパールを３種配合することで、連続的な艶が生まれ、肌になじみながらも華やかな仕上がりに。

さらに、透明度の高いグロウパウダーを配合することで、濡れたような、面で織りなす上品な艶を実現。

■肌に溶け込みながら自然にトーンアップするメロウベージュ カラー

ナチュラルに、ほんのりと肌を明るく見せる肌なじみの良いメロウベージュで、しっとりと艶やかな肌印象へ導きます。

SUQQU シアー ルース パウダー e

澄んだ水のような、清潔感のある肌へ導くルース パウダー

みずみずしい艶が繊細に煌めく、透明感あふれる肌へ。

さらさらとした、きめ細かなパウダーがするりとすべるように薄く均一に肌に密着し、皮脂による化粧ヨレやテカリを抑え、化粧もちを向上。

ノイズを感じさせないクリアな肌印象を長時間キープします。

■肌の粗をぼかし透明感のある肌を演出するソフト フォーカス パウダー配合

毛穴を目立たなくさせるソフト フォーカス効果と、透き通るような透明感を両立した球状粉体を採用。

やわらかくなめらかな肌あたりにするため、粉体にコーティング処理を施しています。

皮脂を穏やかに吸着し、化粧ヨレやテカリを抑えることで、清潔感のある肌印象に導きます。

■みずみずしい艶を演出するウォータリー クリア パール配合

にごりがなく、クリアで繊細な輝きを演出するパールを配合。

白さではなく透明感でトーンアップし、みずみずしい水面のような明るい艶を演出します。

■ひとさじのピンクをたたえたフレッシュベージュ カラー

涼しげな印象の明るいベージュ系のパウダー。

やわらかくトーンアップさせながら、清潔感のある印象へ導くカラーです。



[ご掲載クレジット・お客様相談窓口]

■SUQQU フリーダイヤル 0120-988-761

■オフィシャルサイト http://www.suqqu.com

■Instagram https://www.instagram.com/suqqu_official

■X（旧 Twitter) https://twitter.com/suqqu_official

■Facebook https://www.facebook.com/suqqu.official