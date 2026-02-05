“ファッションブランド運営に、生成AIの力を ”AIファクトリー「AI FashionPro on IDX」リリース ～ 企画・製造・在庫・SNS・顧客対応まで、D2C時代のファッションDXを支援 ～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、ファッション製造業者、D2Cブランド運営者、セレクトショップ運営企業向けに、企画から販促・在庫・CS対応までを統合的に支援するAIプラットフォーム『AI FashionPro on IDX』の提供を開始しました。

トレンド分析、商品企画、在庫最適化、SNSマーケ、返品・クレーム対応など、ブランド運営に不可欠な業務を、テンプレート化されたAIで高速・スマートに遂行可能にします。

▼ファッション製造・D2C・ブランド保護特化型AIプラットフォームAI FashionPro on IDX(https://www.idx.jp/aifactory/list/fashion/)

■AI FashionPro on IDX の主な機能

ファッションブランドのバリューチェーンを貫くAI支援機能群

・ トレンド分析＆デザイン企画支援：市場データとトレンド情報を分析し、デザインコンセプトを提案

・ 在庫管理＆販売戦略立案：カラー・サイズ別在庫状況と販売データから最適な戦略を提案

・ SNSマーケティング支援：効果的な投稿内容、ハッシュタグ戦略、プロモーション文案を生成

・ D2C販売支援：ECサイト運営のFAQ作成、顧客対応文例、CS対応マニュアルを自動生成

・ 顧客フィードバック分析：レビューや返品理由を分析し、商品改善提案を生成

・ 販促コンテンツ作成：商品説明文、POP文案、キャッチコピーを世界観に合わせて生成

■「感性 × データ × AI」でファッション経営を加速する統合基盤

AI FashionPro on IDX は、D2Cブランド運営者、アパレルOEM、オンラインセレクトショップ、デジタルファッション企業などに幅広く導入可能。ソリューションサイト「AIファクトリー」では、業界特化テンプレート例、業界専用のプロンプト例を公開中です。

■無料PoC・カスタムテンプレート相談受付中

詳細・無料トライアルはこちら :https://www.idx.jp/aifactory/list/fashion/

「SNSと売上が連動しない」「返品対応にリソースを割けない」「在庫過多が続いている」などの課題を、AIの知見でスピーディーに解決。ファッション経営の“直感と経験”を、“再現性ある成長戦略”に変えるAIをご提案します。

▼▼▼ 動画で見る▼▼▼

ファッションAI, AI FashionPilot on IDX ファッション業界を再生する“AI PMO × MOAT OS”

https://youtu.be/-zoonmb0rfE

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています