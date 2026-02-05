“LIGHT, FUN, EASY”をコンセプトに新たなスポーツモデル「Ninja 500」が登場！2026年2月28日に発売

株式会社カワサキモータースジャパン

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児)は、「Ninja 500」を、2026年2月28日(土)に新発売いたします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/motorcycle/ninja/sport/ninja-500

Z500 ※画像は実際のモデルと仕様が異なる場合があります。■Ninja 500

LIGHT, FUN, EASY

パワフルさと扱いやすさ、そして洗練されたスタイリングを宿す新世代Ninja

俊敏なハンドリングが生み出す軽やかなライディングフィールが、Ninja 500の「Ninja らしさ」を際立たせています。幅広いライダーが気負わずスポーティな走りを楽しめるように設計され、日常の移動から週末のツーリングまで、ライダーは爽快感あふれる走りを味わうことができます。

カワサキのNinja 250やNinja 400が牽引してきたライトスポーツクラス。そこへ新たに加わる”Ninja 500”は、全回転域で優れた出力特性を持つ451cm³水冷4ストローク並列2気筒エンジンを250ccクラスベースの軽量シャーシに搭載。低中回転域での力強い加速と高回転域までスムーズに伸びる爽快なパワー、そして軽快なハンドリング性能を実現しています。リラックスしたライディングポジションやLEDヘッドライト、スマートフォン接続機能など、日常走行での実用性も追求。Ninjaパフォーマンスと扱いやすさを高い次元で両立させたモデルです。さらに、Ninjaファミリーならではのシャープでアグレッシブなスタイリングが、その存在感をいっそう際立たせています。

ライトスポーツクラスに新たな躍動をもたらすNinja 500は、ライダーの「走る悦び」を呼び覚まします。

■カラー

Ninja 500(メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/871_1_50aaf1c45656603a946a47b3a4b237f3.jpg?v=202602060121 ]

※メーカー希望小売価格は消費税を含む参考価格です。価格には保険料、税金(消費税を除く）、登録等に伴う諸費用は含まれません。

※当モデルは二輪車リサイクル対象車両です。価格には二輪車リサイクル費用が含まれます。

※当モデルはカワサキモータース株式会社の海外工場Kawasaki Motors Enterprise(Thailand)Co.,Ltd(KMT)において日本向けに生産された車両です。

※当モデルはABS装着車です。

※当モデルの販売はカワサキプラザのみとさせていただきます。

※当モデルは「カワサキケアモデル」です。

※ETC2.0は標準装備しておりません。(アクセサリーパーツとしてETC2.0の設定あり)

■主な特長

▼スタイリング・デザイン

・ひと目で”Ninja”と分かるスタイリングに加え、エキサイティングな印象と高級感を演出するフェイスデザインを採用

・フロントからリヤへ流れるように重なり合うレイヤーデザインのボディワークが、Ninja 500の新鮮なイメージを強調

・優れたウインドプロテクション性能を確保し、快適性を向上させたボリューム感のあるボディワーク

▼エンジン

・ベースとなるNinja 400からエンジン排気量を53cm³ 拡大

・排気量増加に合わせてバランサーシャフトを再設計

・クラッチ容量を拡大、クラッチスプリングレートやプレート材質も排気量増加に合わせて最適化

・従来モデルNinja 400から35kW(48PS) から39kW(53PS) に増加、全回転域にわたって性能が向上

・低中回転域のトルクが増加したことにより低速域からの加速力が向上し、日常走行でよく使用する回転域での力強いレスポンスと扱いやすさに貢献

▼シャーシ・サスペンション

・250cc クラスをベースに設計されており、軽量でスリムな車体構成を実現するとともに、高い剛性と耐久性を備えるトレリスフレーム

・スーパースポーツスタイルのショートホイールベースとロングスイングアームのシャーシレイアウトを採用

・拡大した排気量と重量に合わせて最適化されており、ブレーキングや加速時のピッチングを適切に抑えるように調整されたフロント・リヤサスペンション

▼ライディングポジション

・ハンドル位置を高め、ステップ位置をわずかに前寄りに配置することで、リラックスしたライディングポジションを実現

・低反発ウレタンを使用し優れた乗り心地を提供するシート

※パッセンジャーのシートはNinja 400と同様のデザイン

▼ライディングフィール・走行性能

・日常走行からスポーツライディングまで幅広いシーンで爽快な走りを楽しむことができる、全回転域でバランスに優れた出力特性と軽量シャーシ

・手の疲労を軽減、軽くて分かりやすいクラッチフィールで高いコントロール性を提供

▼電子制御・ライトユニット

・小型で軽量ながら、精密な制御を実現しているニッシン製ABSコントロールユニット

・コンパクトなプロジェクター/リフレクターハイブリッドタイプのヘッドライト(Ninja ZX-6Rなど同形状)

・洗練された外観を演出しているLEDテールライト

・ライダーを高揚させるバースタイルのタコメーターとハイコントラストフルLCDインストゥルメントを採用

・メーター内はカワサキオリジナルのフォントを使用し、走行時の視認性を向上

メーター表示内容: オドメーター、バースタイルタコメーター、ギヤポジションインジケーター、燃料計、デュアルトリップメーター、航続可能距離、瞬間／平均燃費、水温、時計、デバイス通知（スマートフォン接続機能・メール・電話）、サービスインジケーター、エコノミカルライディングインジケーター

・左ハンドルスイッチボックスにハザード機能追加

・スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」、「ナビ機能」が利用可能

※「音声コマンド」「ナビ機能」は有償ライセンスが必要になりますが、このモデルを新車でご購入いただいたお客様には納車時にお渡しする二次元バーコードにより1年間無償でご利用いただけます。

※無償ライセンスの有効期間終了後に継続して利用される場合は、ライセンスの購入が必要となります。

※主要諸元などにつきましてはカワサキモータースジャパンのホームページをご覧ください。

■カワサキケアモデルとは

安全・安心なモーターサイクルライフをサポートするため、1ヶ月目点検に加え、3年間の定期点検とオイル交換（オイルフィルター含む）を無償でお受けいただけるモデルです。

https://www3.kawasaki-motors.com/after-service/kawasakicare/(https://www3.kawasaki-motors.com/after-service/kawasakicare/)

■カワサキ プラザについて

全国94店舖*のカワサキプラザは、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、お客様の期待を超えるサービスを提供します。

また、全店認証工場の保有はもちろん全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフをご提供いたします。

*2026年2月現在

▽お近くのカワサキプラザ検索はこちらから(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true)

■主要諸元

下記URLよりPDFファイルをダウンロードしてご利用ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d28066-871-2a9e4015822b1dabecaf63cef5a05c70.pdf

■会社概要

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X： https://x.com/Kawasaki_JPN

Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/