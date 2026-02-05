“ファイルサーバ容量が足りない”の声に終止符。「スシロー」などを展開する株式会社FOOD & LIFE COMPANIES様への「Wasabi」導入事例を公開

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社（以下：パナソニックIS）は、株式会社FOOD & LIFE COMPANIESへの「Wasabi」導入事例を公開しました。

導入事例詳細：

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/case/212

食を通じて人々の生活に喜びと新しい価値を届けるグローバルフードサービス企業 株式会社FOOD & LIFE COMPANIESでは、デジタル化を進めるがゆえに“データ爆発”が発生していました。その抑制策としてWasabiに着目。スモールスタートが可能だったことからスピード導入を決断し、その結果、ストレージ容量の現状維持と容量管理解消が実現しました。データレイク領域へも展開を拡大、利便性を享受しながらデータ分析業務を推進しています。

ここがポイント

- パナソニックISだから実現した月額1万円以内のクラウドストレージ。敷居の低い価格体系がスピード導入を後押し- 完全定額制だからコスト計算がシンプルで予測可能。コストのわかりやすさも決め手の一つ- 人によるストレージ容量管理が不要に。ファイルを置くだけで自動転送される利便性

ストレージ容量管理における課題

- 全社規模でデジタル化を推進。データが爆発的に増加- 現場からの要請に応じる形でストレージ容量を随時追加- 放置するとストレージが満杯になるため、人による容量管理が必須

このように解決

- ファイルがWasabiに自動転送されるため、ストレージの容量追加は不要- 人によるストレージ容量管理も不要に。ルーチン作業から解放- WasabiとSnowflakeの連携によるデータ活用・データ分析システム構成図

詳しくは当社HP内の導入事例をご覧ください！

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/case/212



■パナソニック インフォメーションシステムズについて

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、製造業をはじめ幅広いお客さまに高付加価値のシステム・サービスをお届けするIT“サービス”企業です。

パナソニックグループのIT中核会社として、そのグローバルな事業展開を多様な業務システムで支援。また、その中で培った経験とノウハウを強みに、IT事業会社としてパナソニックグループ以外のお客さまに対してもトータルソリューションをご提供しています。



※本文に記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。



