株式会社Radical Ad、社名を「Anzof株式会社」へ変更

株式会社RadicalAd

株式会社Radical Ad（本社：東京都新宿区、代表取締役：河本孝行）は、事業領域の拡大および提供価値の進化に伴い、2026年1月30日付で社名を「Anzof株式会社（アンゾフ）」へ変更したことをお知らせいたします。

本社名変更は、広告運用支援にとどまらず、データに基づく経営戦略・マーケティング戦略の意思決定支援を行う企業としての姿勢を明確にすることを目的としています。

1.社名変更の背景｜「広告の最適化」から「経営の最適化」へ

当社は2014年の創業以来、リスティング広告やSNS広告の運用代行を主軸に事業を展開してまいりました。

しかし近年、クライアント企業から求められる役割は、「広告運用」から以下のような領域へと大きく変化しています。

- データに基づく経営判断の高度化- 分断された顧客・売上・マーケティングデータの統合- 中長期視点での成長戦略設計

現在の当社事業は、広告領域を超え、以下のように発展しています。

・ データソリューション事業：

分断されたデータを統合し、経営判断の精度を高める「VALUE LINK」の提供

・ 広告ソリューション事業：

データ統合分析に基づく戦略的広告運用

・ クリエイティブ制作事業：

成果につながるデータドリブンなクリエイティブ設計

・ SaaS開発・運営事業：

マーケティング支援ツール「Analytics Times」などの開発・提供

こうした事業内容の進化を踏まえ、従来の社名では現在の提供価値を十分に表現できないと判断し、社名変更に至りました。

2.新社名「Anzof」に込めた想い

Anzof(アンゾフ)という社名は、「戦略的経営の父」と呼ばれる経営学者イゴール・アンゾフ(Igor Ansoff)にインスパイアされています。

アンゾフが提唱した「成長マトリクス」は、企業の成長戦略を「市場浸透」「新製品開発」「新市場開拓」「多角化」の4象限で分析する、データドリブンな戦略立案の古典的フレームワークです。

私たちは、データに基づく戦略的な意思決定支援を通じて、お客様のあらゆる成長戦略を支援するパートナーでありたい。そのビジョンを体現する社名として「Anzof」を選択いたしました。

3.これからのAnzofが目指すもの

Anzof は今後、以下の価値提供を軸に事業を展開してまいります。

・ 戦略的パートナー

単なる広告代理店ではなく、経営とマーケティングをつなぐ戦略パートナー

・ データドリブン経営の支援者

分断されたデータを統合し、意思決定の精度を高める

・ 成長の伴走者

企業の持続的成長を、戦略・施策・実行まで一気通貫で支援

社名は変わりますが、「お客様の成長に本気で向き合う」という創業以来の理念は変わりません。

Anzof は、データと戦略を武器に、企業成長を支援し続けてまいります。

4.会社概要

社名変更に伴い、事業拡大と組織強化のため、本社を下記の通り移転いたします。

・ 会社名：Anzof株式会社（旧：株式会社Radical Ad）

・ 代表者：代表取締役 河本孝行

・ 新住所: 〒160-0004 東京都新宿区四谷四丁目3-20 四谷四丁目ビル 4F

・ 電話番号: 03-6384-1385(変更なし)

・ 事業内容：データソリューション事業／広告ソリューション事業／クリエイティブ制作事業／SaaS開発・運営

・ URL：https://anzof.co.jp

(旧住所: 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE 6F)